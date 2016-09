Markranstädt. Binnen zwei Stunden gestohlen und wiedergefunden wurde am Sonntag ein Motorrad. Ein 42-Jähriger hatte seine ETZ 251 um 12.30 Uhr vor dem Haus eines Freundes im Mühlenweg in Markranstädt abgestellt. Als er eine Viertelstunde später weiter wollte, war die Maschine weg. Eine Frau entdeckte sie dann zufällig bei ihrer Gassi-Runde in einem Gebüsch in Großlehna und verständigte die Polizei. Die war schon am Freitag in Markranstädt im Einsatz gewesen. Unbekannte hatten in der Nacht in eine Bäckerei in der Zwenkauer Straße eingebrochen, Süßwaren und Kaffee im Wert von rund 300 Euro mitgehen lassen.

Von uw