Markranstädt

Frohe Botschaft für Markranstädt vom Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL): Die Stadt am See bekommt den lang ersehnten Anschluss ans S-Bahn-Netz. Zwar wird die Jungfernfahrt wahrscheinlich erst in frühestens zweieinhalb Jahren stattfinden und zunächst auch nur im Stundentakt, aber Markranstädt rüstet sich bereits für die neuen Anforderungen.

Lösung erfolgt über einen Kunstgriff

Die Schaffung der für die neue Linie erforderlichen Voraussetzungen erwies sich nicht zuletzt wegen der komplexen Zusammenhänge als schwierig. Hier ist ein Eingriff in die S-Bahn-Verbindung zwischen der Miltitzer Allee und Leipzig erforderlich. Sie wird derzeit im Viertel- bis Halbstunden-Takt bedient und führt durch den City-Tunnel. „Der ist damit völlig ausgelastet. Für eine weitere Verbindung reichen die Kapazitäten nicht“, weiß ZVNL-Geschäftsführer Oliver Mietzsch. Die Lösung erfolgt über einen Kunstgriff. Eine der vier stündlichen Verbindungen ab Grünau wird künftig nicht durch den City-Tunnel mit Haltepunkt „Hauptbahnhof tief“ geführt, sondern fährt am Hauptbahnhof oberirdisch ein. „Dadurch wird eine Verbindung durch den City-Tunnel frei, die durch die neue West-Linie genutzt werden kann und über die dann auch Markranstädt angebunden ist“, erläutert Mietzsch.

Streckenführung ist noch unklar

Noch unklar ist, wie die Streckenführung westlich von Markranstädt verlaufen wird. Deren Planung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH ( NASA). Dort stehen Naumburg oder Merseburg als Zielbahnhöfe auf dem Wunschzettel. Während eine Verbindung nach Naumburg über Weißenfels relativ unproblematisch machbar ist, würde die Strecke nach Merseburg gegenwärtig eine zeit- und kostenaufwändige Umstellung der Züge in Großkorbetha erfordern, so Mietzsch.

Doch bevor die erste S-Bahn in Markranstädt hält, müssen noch weitere umfangreiche Hausaufgaben erledigt werden. Oliver Mietzsch klärt auf: „Zuvor müssen beispielsweise noch die Brücken über Elster, Luppe und Nahle bei Leutzsch saniert werden.“ Das sei auch einer der Gründe, warum die Eröffnung der neuen Linie nicht genau terminiert werden kann. „Wir können als Ziel nur grob 2021/2022 angeben.“

Planungen laufen bereits auf Hochtouren

Ungeachtet dessen laufen auch in Markranstädt die Planungen bereits auf Hochtouren. Auf den Reißbrettern im Bauamt nimmt ein Park & Ride-Platz (P & R) Gestalt an. „Der sollte sowieso entstehen und ist daher schon länger vorgesehen“, weiß Bürgermeister Jens Spiske (FWM). Vor allem durch die hohe Nachfrage nach Wohnungen und Eigenheimen nördlich der Bahnlinie müsse dort auch die Infrastruktur mitwachsen. „Mit der geplanten S-Bahn-Anbindung kommt dem Vorhaben jetzt natürlich eine noch stärkere Bedeutung zu“, ist Spiske überzeugt. Das deckt sich auch mit den Ansichten des ZVNL und den für die Planungen des P+R-Platzes bereits ausgereichten Fördermitteln.

Landrat Henry Graichen, der den Landkreis im ZVNL vertritt und sich für die Anbindung Markranstädts eingesetzt hat, sieht in dieser Schnittstelle zwischen Individual- und öffentlichem Personennahverkehr ebenfalls großes Potenzial: „Nur über schnelle und komfortable Verbindungen gelingt der Umstieg vom Auto auf die Bahn. Investitionen in den Schienenverkehr zahlen sich auf vielen Ebenen aus.“

Ab 1. August locken neue MDV-Tarife

Im Gegensatz zur S-Bahn-Verbindung ist eine andere positive Entwicklung im ÖPNV bereits in greifbarer Nähe. „Mit den ab 1. August geltenden neuen MDV-Tarifen werden Erleichterungen für Schüler und Azubis erreicht und Anreize geschaffen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, freut sich Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann. So hatten bislang nur jene Schüler Anspruch auf ein Schülerticket, deren Schulweg entsprechend lang war. Nunmehr könnten für zehn Euro monatlich alle das Schüler-Freizeit-Ticket nutzen. Auch das neue Azubi-Ticket wäre für Jugendliche in dualer Ausbildung eine echte Alternative. „Davon profitiert auch der Wirtschaftsstandort Markranstädt.“

Von Rainer Küster