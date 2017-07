Markranstädt. Nach anfänglichen Problemen brummt es jetzt auf der Baustelle am B 87-Kreisel in Markranstädt. Wie die Stadtverwaltung Markranstädt mitteilte, werde der einseitige Baubereich vor der Tankstelle in der Leipziger Straße noch in dieser Woche fertig gestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. „Danach erfolgt der Wechsel in den nächsten Bauabschnitt, voraussichtlich in der kommenden Woche. Die Leipziger Straße ist dann wieder frei“, so die Erste Beigeordnete Beate Lehmann.

Dann werde aber die Siemensstraße zwischen den beiden Kreiseln an der B 87 und der Straße „An den Windmühlen“ gesperrt. Die Stadt werde ihre kommunale Straße instandsetzen, Risse in der Fahrbahn beseitigen und die Anschlüsse an die Eisenbahnbrücke erneuern, kündigte Lehmann an. Das Rathaus habe eigens damit gewartet, bis die Siemensstraße ohnehin wegen der Baumaßnahme am Kreisel gesperrt werde. Auch dort gingen in den nächsten Wochen die Arbeiten noch weiter. Sie hoffe sehr, dass der verspätete Baubeginn aufgeholt werden könne und alle Arbeiten bis zum Schulbeginn abgeschlossen werden, meinte Lehmann.

Inzwischen sei auch klar, warum die Baufirma in der Vorwoche erst später anfing. Lehmann:„Nach Rücksprache mit dem Straßen- und Hochbauamt erfuhren wir den Grund: Manipulation an der Ampel und Diebstahl von Absperrvorrichtungen und Baken. Es wurde Strafanzeige gestellt.“

Anwohner hatte sich vor allem über die sozialen Netzwerke über den verspäteten Baubeginn beklagt und über die Baufirma geschimpft. Dabei ist Diebstahl auf Baustellen derzeit im Raum Leipzig weit verbreitet.



Von Jörg ter Vehn