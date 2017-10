Mehr Gewerbesteuern bringen Extrageld für Investitionen

Markranstädt. Ein Mehrertrag von 200 000 Euro bei den Gewerbesteuern in diesem Jahr beschert der Stadt Markranstädt die Möglichkeit, noch dringend erforderliche Investitionen vorzunehmen. Beim Stadtrat vorige Woche wurden die Gelder einstimmig vergeben.

Der größte Batzen soll mit 70 000 Euro in den Unterhalt der öffentlichen Gewässer und den Hochwasserschutz fließen. Die Summe wurde auch deshalb so hoch, weil auf Anregung von Bürgermeister Jens Spiske (FWM) 22 000 Euro hineinfließen, die eigentlich für die Umrüstung der August-Bebel-Halle auf LED-Lichttechnik geplant waren. Diese Maßnahme rechne sich nicht, amortisiere sich erst in 13 Jahren, erklärte Spiske das Umschwenken. Stadträte wie Michael Unverricht (CDU) pflichteten ihm bei, dass dort eine so aufwändige Lichttechnik nicht angebracht sei, schließlich sei es eine Trainings- und keine Eventhalle, so Unverricht. Die aus Sicht der Ortsvorsteher mangelhafte Unterhaltung der so genannten Anwohnergräben in den Ortsteilen ist immer wieder Thema im Technischen Ausschuss gewesen. Zugewachsene Straßengräben und Bachläufe haben wiederholt großen Einfluss auf lokale Hochwässer nach Starkregen gehabt.

Von dem Gewerbesteuersegen sollen weitere 30 000 Euro in die Kita Hoßgraben und den Hort Kulkwitz investiert werden, um dort Brandschutzauflagen umzusetzen. 18 000 Euro sind für neue Türen in der Oberschule und dem Gymnasium vorgesehen, 4800 Euro, um den Sand vom Volleyballfeld des Jugendclubs Großlehna zu entsorgen.

Im Sportcenter soll zudem für 11 600 Euro der Hallenboden saniert werden, am Sportplatz Kulkwitz für 2500 Euro der Fußboden im Vereinsraum. Im Stadion am Bad kann mit den zusätzlichen Geldern auch das Tribünengebäude trocken gelegt werden, 13 200 Euro sind dafür nun eingeplant. Für eine Notreparatur der Tartanbahn sind weitere 8800 Euro bereitgestellt. Im Stadtbad kann die Brunnenanlage gereinigt werden, gut 9000 Euro kostet das. In die Stadthalle schließlich fließen 6000 Euro in die Beleuchtung und tausend Euro, um den dortigen Server baulich sicherer zu machen.

Auch fürs Grün bleibt noch etwas übrig. 15 000 Euro will die Stadt für Ersatzpflanzungen extra bereitstellen.

Von -tv