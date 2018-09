Markranstädt

Bereits am frühen Vormittag gaben sich Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Mit Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf, dem Landtagsabgeordneten Oliver Fritzsche und Landrat Henry Graichen machte dem MGH die gesamte regionale CDU-Spitze ihre Aufwartung. Kretschmer zählte in doppelter Hinsicht zu den ersten Gratulanten. Er überbrachte dem MGH in Trägerschaft der Volkshochschule Leipziger Land nicht nur in seiner Eigenschaft als Landesvater Glückwünsche, sondern auch als Präsident des Sächsischen Volkshochschulverbandes.

In seiner Grußbotschaft stellte Kretschmer unter anderem die Bedeutung des MGH bei der Entwicklung eines generationsübergreifenden Miteinanders in unserer Gesellschaft heraus. Als Beispiel führte er das digitale Zeitalter an: „Das zeigt uns jeden Tag, dass heute nicht mehr nur junge Menschen von älteren lernen, sondern auch umgekehrt.“

Bürgermeister Jens Spiske (FWM) skizzierte in seinen Grußworten auch bildhafte Vergleiche. „Unser Mehrgenerationenhaus ist der soziale Bienenstock der Stadt“, meinte er mit Blick auf die Funktion des MGH als „ein echtes Netzwerk über Alters-, soziale und ethnische Grenzen hinweg.“ Auch hob er die Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf als „Geburtshelferin des MGH“ hervor, die mit ihrem Engagement den Aufbau der Einrichtung unterstützt habe.

Bei einem anschließenden Rundgang konnten sich die zahlreichen Gäste davon überzeugen, dass der Vergleich mit dem sozialen Bienenstock auf festen Füßen steht. Vom Jugendtreff über das Begegnungscafé, von kulturellen Angeboten und vielfältigem Raum für künstlerisch-kreative Betätigung bis hin zu Bildungskursen in nahezu allen Bereichen reicht das Spektrum.

Eine besondere Überraschung hatte Renate Röder vorbereitet. Sie engagiert sich im MGH ehrenamtlich für Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache. Mit ihren Schützlingen hat sie deutsche Lieder einstudiert, die diese ihren Gästen vortrugen. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Michael Kretschmer, Henry Graichen und Jens Spiske in den Chor integriert waren und gemeinsam in das Lied „Bruder Jakob“ einstimmten.

Vor den Mauern hatte sich die Geburtstagsparty zu einem Familienfest für die ganze Stadt entwickelt. Den Weißbachweg säumten Marktstände, im Park gab es Möglichkeiten für Sport und Spiel, Tanzgruppen sorgten für kulturelle Abwechslung und auch an kulinarischer Vielfalt herrschte kein Mangel.

Michael Unverricht, MGH-Mitarbeiter und Mitorganisator des Festes, freute sich ebenso wie das gesamte Team über den Zuspruch und die Anerkennung. „Wir haben gute Angebote für jede Generation. Die müssen wir aber an den Schnittstellen noch enger verzahnen.“ Nicht in Kategorien für jung oder alt sollten die Angebote wahrgenommen werden, sondern als Chancen für jung mit alt. „Als gesellschaftlicher Orientierungsraum in der Region ist die Öffnung gegenüber generationsübergreifenden Zielgruppen der richtige Weg“, betonte VHS-Direktor Ralph Engler.

Von Rainer Küster