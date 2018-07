Leipzig

Bei einem Brand am Dienstagmorgen in Markranstädt ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses schwer beschädigt worden. Feuerwehr und Polizei wurden um 5.25 Uhr informiert, dass aus der obersten Etage des Gebäudes an der Straßenkreuzung Zwenkauer und Krakauer Straße Flammen schlagen. Wie eine Behördensprecherin gegenüber LVZ.de sagte, griff das Feuer schnell auf den gesamten Dachstuhl des Mehrfamilienhauses über.

Zur Galerie Bei einem Brand am Dienstagmorgen in Markranstädt ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses schwer beschädigt worden.

Alle Anwohner konnten sich in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Rettungskräfte brachten den Brand bis zum Vormittag unter Kontrolle. Zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt. Im Laufe des Tages sollen Brandursachenermittler und Statiker ihre Arbeit in der Ruine aufnehmen.

Von mpu