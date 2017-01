Markranstädt. Beim Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus warnte am Freitag Pfarrer Michael Zemmrich vor latent wieder vorhandenen Gefahren in Deutschland.

Am Mahnmal auf dem klirrend kalten Friedhof nahmen neben Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, und einem guten Dutzend Bürgern nach einigen Jahren Pause auch wieder Schüler teil. Lehrerin Kerstin Heinold hatte eine elfte Klasse vom Gymnasium mitgebracht.

In seiner Andacht erinnerte Zemmrich neben den gefallenen Soldaten, getöteten Juden und politisch Andersdenkenden besonders an die über hunderttausend Behinderten, die im Rahmen des „Euthanasie“-Programmes ermordet wurden.

Auf der Suche nach Ursachen der nationalsozialistischen Bewegung, die nach dem Ersten Weltkrieg und in der Wirtschaftskrise als einfache Lösung für viele aufkam, sagte er, der Begriff des Nationalisten reiche nicht aus zu erklären, warum dafür mit System gemordet wurde. Als Beweis führte er nationalistische Aussagen von Kommunistenführer Ernst Thälmann an, der bekanntlich 1944 in einem KZ starb. Die Polarisation und das „kaltblütige Aussondern“ seien das eigentlich teuflische Werk der Nazis gewesen. Systematisch seien Feindbilder wie die Juden aufgebaut worden, denen die Leute mit Gebrüll gefolgt seien.

Als eine der Ursache für das Aufkommen der Nazis nannte Zemmrich auch die verzerrte Aufarbeitung der Geschichte und einseitige Informationen – er zog dabei Parallelen zu heute. „Lasst uns miteinander reden, nicht hetzen“, forderte der Pfarrer. Er schloss dabei die von anderen als „dumm“ Gescholtenen mit ein, sonst seien die irgendwann am Ruder wie aktuell in den Vereinigten Staaten. Er zitierte Bertolt Brecht, der bei einer zu großen Kluft zwischen Herrschenden und dem Volk zynisch empfahl: „Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“

„Dumme“ auszugrenzen gehe nicht, so Zemmrich. Am Ende sei das nur eine Verdrängung der eigenen Schuld. Er forderte alle Seiten zum Gespräch auf.

Im Anschluss legten die Erste Beigeordnete der Stadt Markranstädt, Beate Lehmann, und Ministerin Köpping Kränze zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal nieder.

Von Jörg ter Vehn