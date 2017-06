Markranstädt. Vier tolle Tage liegen hinter Räpitz. Im charmanten Dorf wurde ausgiebig das 37. Räpitzer Pfingstbier begangen – und wie Ortsvorsteher Roland Vitz schon im Vorfeld betont hatte, gab es dabei nicht nur Bier.

Das Traditionsfest in Regie des Heimatvereins, das jedes Jahr ein bisschen Neues bringen will, hatte neben den „Klassikern“ wie Stockbrotgrillen, Setzen der großen Pfingstmaie, Bierfassanstich, Fußballspielen, Disko und Ringreiten in diesem Jahr vor allem scheinbar neue Pfingstburschen und Pfingstmädchen: In schicken neuen Trachten, mit karierten Blusen, oder Hemden und Westen liefen die Räpitzer auf dem Fest herum.

Bislang habe es nur einheitliche T-Shirts oder ähnliches zum Fest gegeben, so Romy Linke vom Heimatverein. „Aber jetzt haben wir uns in Unkosten gestürzt und einheitliche Trachten beschafft“, erzählte sie. Bezahlt habe die aber jedes Mitglied selbst.

Neu war auch der „Startschuss in unvorstellbare Dimensionen“. Die Pfingstburschen und -mädchen hatten sich bei dem gleichnamigen, amüsanten Theaterstück Gedanken gemacht, wie das „Pfingstbier 4.0“ aussehen könnte, wie etwa in Zukunft Maien ausgetragen werden. Wer es sehen will: Nächste Pfingsten gibt es das nächste Fest!

Von Jörg ter Vehn