Markranstädt. Skurilles und Besonderes, das es sonst nicht zu kaufen gibt, sollen dem Markranstädter Kinderfest 2017 Anschub und neuen Schwung geben.

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Neujahrsempfanges am Samstag in einer Woche (7. Januar) werde es erstmals eine kleine Versteigerung geben, kündigte Heike Helbig vom Rathaus an. Die solle dem Kinderfestverein als Starthilfe fürs neue Jahr dienen. Gemeint sei damit nicht nur das Geld, sondern auch die Aufmerksamkeit, die dem Verein durch die Aktion zugute komme. Sie hoffe auf neue Impulse für das Fest, dass möglichst viele mitziehen und dem Verein ihre Verbundenheit bekunden, „damit das Kinderfest 2017 wieder ein großer Erfolg wird“, sagte Helbig.

Wie berichtet, waren die diesjährigen Feiern überschattet von Problemen der Finanzierung. Der Verein wollte etwa nicht auf den Eintritt zum Rummel auf der Festwiese verzichten, musste sich am Ende aber den Schaustellern beugen. Diese sorgten sich um zahlende Kundschaft angesichts der Doppelausgabe, und wollten bei einem Eintritt zum Rummel gar nicht erst aufbauen. Die Erlöse bildeten für den Verein bislang jedoch eine Grundlage der Finanzierung des Festes, genauso wie der Verkauf der Festschrift sowie Spenden.

An einer Umfrage nach dem Fest, bei der Besucher ihre Höhepunkte benennen und Verbesserungsvorschläge machen konnten, beteiligten sich wiederum so wenige Markranstädter, dass ernsthafte Sorgen um das Interesse an den Feierlichkeiten in der Stadt laut wurden. Dabei gehört das Markranstädter Kinderfest zu den traditionsreichsten der Region überhaupt, fand in diesem Jahr zum 141. Mal statt.

Eine Festschrift zum 100. Geburtstag des Festes im Jahr 1960 findet sich denn auch unter den Besonderheiten, die nun zur Versteigerung stehen. Der Kinderfestverein habe ebenfalls zwei Sets mit den Originaltassen von 1995 und 1999 zur Verfügung gestellt, freute sich Helbig. Beide enthielten je sechs Tassen.

Schwer dagegen ist ein originaler Pflasterstein aus der Leipziger Straße. Dieser gehörte zu der Fahrbahn, die 2013 beim Umbau der Stadtdurchfahrt noch unter der alten Bitumenschicht entdeckt wurde. Nur wenige Steine seien geborgen worden, so Helbig. Dieser habe zudem ein Loch für ein Teelicht erhalten.

Ein Sammlerstück dürfte auch das Fläschen „Haustrunk“ sein. Dieses stammt von der längst geschlossenen, aber inzwischen fast schon legendären Markranstädter Brauerei. Mitarbeiter hätten den „Haustrunk“ früher als kostenloses Deputat bekommen, so Helbig. „Pro Tag sechs Flaschen, freitags neun.“

Ein weiteres Highlight der Versteigerung dürfte auch die Tasche sein, die in diesem Jahr nach dem erfolgreichen Familienfest des Freistaates am Kulkwitzer See aus einem Banner genäht wurde. „Familienministerin Barbara Klepsch hat sogar eigens unterschrieben“, freut sich Helbig. Dankbar sei sie auch für den Kalender „Gegensätze ziehen sich an“ von der Malschule von Gaby Donat sowie drei Drucke des Fischer-Art-Kalenders von 2017 zum Thema Luther.

Der Neujahrsempfang des Bürgermeisters beginnt am 7. Januar um 10 Uhr im Kommunikations- und Kreativzentrum (Kuk). In seinem Rahmen werden auch Ehrenamtliche geehrt. Dabei habe es in in diesem Jahr mit zehn eingereichten Vorschlägen mehr als bisher gegeben, so Helbig. Zusammen mit dem Ältestenrat seien daher drei Ehrenamtliche ausgewählt worden, die sich besonders lange schon in den Bereichen Sport und Kultur engagierten.

Von Jörg ter Vehn