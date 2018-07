Markranstädt

Tragischer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen am Montagmorgen im Markranstädter Ortsteil Quesitz: Gegen 2.45 Uhr wurde ein 79 Jahre alter Passant in der Lützner Straße – der Bundesstraße 87 – von einem Fahrzeug erfasst.

Angaben der Polizeidirektion Leipzig zufolge handelte es sich dabei um einen Opel, dessen Fahrer (58) auf der Bundesstraße in Richtung der Autobahn unterwegs war. In Höhe eines rechtsseitig befindlichen Hotels sei es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger gekommen, der dort die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann sei gegen die Frontscheibe des Wagens geschleudert worden und danach auf die Straße gestürzt, so die Polizei weiter.

Der 79-Jährige wurde in die Notaufnahme des Leipziger Universitätsklinikums gebracht. Dort erlag er jedoch seinen schwersten Verletzungen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang aufklären zu können, teilte Polizeisprecher Michael Fengler mit.

Von S.K.