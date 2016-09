Markranstädt. An diesem Wochenende wird in Lindennaundorf auf der Festwiese Heimatfest gefeiert. Doch hinter den Kulissen hatte es in jüngster Zeit heftig gebrodelt um den Heimatverein und sein Vereinshaus. Beim Stadtrat am Donnerstagabend wurden nun die Weichen gestellt, die Fragen langfristig zu bereinigen.

Tatsächlich hatte die Stadt dem Verein in diesem Frühjahr untersagt, sein Haus wie in früheren Jahren auch weiterhin zu Familienfeiern, Hochzeiten oder anderen Festen an andere zu vermieten. Hintergrund waren Beschwerden von Anwohnern über andauernde Lärmbelästigungen gerade an den Wochenenden.

Das Areal der ehemaligen Lehmgrube Lindennaundorf habe immer eine Freizeiteinrichtung werden sollen, erinnerte Ortschef und CDU-Stadtrat Jens Schwertfeger. Der entsprechende Bebauungsplan 2006 sei allerdings an einigen Stellen durch spätere Planungen nicht so konsequent umgesetzt worden. Der Drehbereich der Windmühle stimme zum Beispiel nicht, eine Aufforstung sei etwas anders geworden, auch die Zufahrt zum Gelände – und eine Buswendeschleife werde wohl auch nicht mehr benötigt.

Dies könne in einem überarbeiteten Bebauungsplan geheilt werden, so Schwertfeger. Ebenso könne eine Nutzungsänderung des Vereinsheimes erfolgen. Das sei 2010 gebaut und auf Wunsch der Stadt „Info- und Ausstellungspavillon“ genannt worden, obwohl es ein kulturelles Zentrum des Ortes werden sollte, rief der Ortschef ins Gedächtnis. Die Räte votierten einstimmig für eine Überarbeitung des B-Planes. Auch Stadtchef Jens Spiske begrüßte den Vorgang.

Die Frankenheimer dürfen auch kundtun, ob sie für oder gegen eine Öffnung der Priesteblicher Straße sind. Die Bürger könnten vom 26. September bis 1. Oktober im Bürgerrathaus ihr Votum abgeben, darüberhinaus an dem Mittwoch in der Woche auch im Vereinsheim von 15 bis 20 Uhr, verkündete Spiske.

Von Jörg ter Vehn