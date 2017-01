Pegau. Zwei Unbekannte haben am Montag gegen 18.15 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in Pegau einzubrechen. Sie hebelten das Fenster des Hauses auf und versuchten, hineinzusteigen, als sie bemerkten, dass sich eine 55-Jährige in dem Haus befand. Die Täter flohen mit einem silberfarbenen Auto. Nach Angaben der Polizei habe es sich vermutlich um einen Audi gehandelt.

Ein ähnlicher Fall habe sich am Wochenende im 12 Kilometer entfernten Lützen-Schweßwitz ereignet. Auch hier sei ein silberfarbenes Auto aufgefallen.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Fahrzeug oder den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a oder unter (03433) 24 40 zu melden.

