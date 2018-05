Es gab am Sonnabend in Markranstädt viele Optionen, den Abend zu verbringen. So beispielsweise mit Fan-Shirt im Sportcenter, mit Grillschürze im Garten oder aber in etwas feinerem Zwirn beim Eröffnungskonzert des 18. Markranstädter Musiksommers in der St. Laurentiuskirche.