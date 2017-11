Sonderschau für Mafs in Chemnitz

Markranstädt/Chemnitz. Mafs wurden von 1908 bis 1923 in Markranstädt gebaut, weltweit gibt es nur noch ein gutes Dutzend von ihnen, die meisten davon in Markranstädt beim dortigen Oltimerverein. Der hat nun seine guten Stücke ans Museum für sächsische Fahrzeuge nach Chemnitz verliehen – für eine Sonderrausstellung über „MAF – Automobile aus Markranstädt“.

Die Schau laufe bis zu 29. April, an diesem Sonnabend und am Sonntag gebe es jeweils um 14 Uhr eine kostenlose öffentliche Führung, so Museumsleiter Dirk Schmerschneider. Bezahlt werde müsse nur der normale Eintritt von fünf, ermäßigt drei Euro. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Das Museum befindet sich in der Zwickauer Straße 77 in Chemnitz.

Vier Mafs seien vom Oldtimerverein und einer Privatperson zu sehen und auch zwei Apollos, die nach dem Ende der Mafs in der Fabrik gebaut wurden. Ein Apollo sei ein regelrechter Filmstar, so das Museum. Der Wagen habe in mehreren Defa-Produktionen als Dienstwagen von „Meister Nadelöhr“ gedient.

Die Ausstellung will auch die Lebensleistung der Konstrukteure Hugo Ruppe und Karl Slevogt würdigen. Er sei daher froh, auch Motoren, viele Fotos und auch ein für seine Zeit besonders schnelles Motorrad zeigen zu können, so Schmerschneider. Ein Oldtimer aus Markranstädt reist übrigens erst dieser Tage nach einer kleinen Reparatur zur Schau, wurde vorher noch anderweitig benötigt: Immer am 11.11. wird das aktuelle Prinzenpaar in einem Maf zur Schlüsselübergabe vors Rathaus gefahren.



Von -tv