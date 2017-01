Markranstädt. Es war nur ein Zweizeiler, der am Freitag aus dem Rathaus drang. Und doch verdeutlicht er das Dilemma, in dem die Stadt Markranstädt seit Wochen steckt: Die Bürgermeistersprechstunden in der nächsten und übernächsten Woche fallen aus. Schon wieder.

Dass Jens Spiske (Freie Wähler Markranstädt) seit langem krank ist, kann in einer kleinen Stadt wie Markranstädt kein Geheimnis bleiben. Woran er laboriert, ginge eigentlich auch niemanden etwas an. Wenn er nicht Bürgermeister und es nicht öfter der Fall wäre. In diesem Fall fehlt er bereits seit dem 5. Dezember.

Parteifreundin Kirsten Geppert (FWM), die beim Neujahrsempfang vor einer Woche Spiskes Grußwort verlas, hatte noch erklärt, es gehe ihm besser, die letzten Wochen hätten ihm gut getan. Sie sei zuversichtlich, dass er in wenigen Tagen wieder an Bord sein. Am gestrigen Freitag kam die Krankschreibung für weitere zwei Wochen.

Öffentlich geäußert hat sich Spiske nie zu seiner Krankheit. Nach LVZ-Informationen weiß auch der Ältestenrat nicht, woran der Stadtchef leidet und vor allem, wie lange noch.

„Das ist sehr schade“, meinte CDU-Fraktionschef Michael Unverricht. Zumal doch am Donnerstag endlich der Sonderstadtrat zu den Vorkommnissen zur Verteuerung des Grundschul-Anbaus sei. Wie berichtet, waren bei dem Bau die Kosten aus dem Ruder gelaufen, der Ausschuss hatte unter anderem Fehler im Rathaus gesehen. „Mit Spiske hätte manches gleich geklärt und eventuell entkräftet werden können“, so Unverricht.

„Krank ist krank“, sagt SPD-Fraktionschef Frank Meißner. Aber wenn jemand etwas mit Herzblut betreibe, dann erkundige er sich zwischendurch und frage, wie es läuft. Das tue Spiske auch nicht. Meißner: „Mir ist das zu wenig.“

Von Jörg ter Vehn