Markranstädt. Mit einer so noch nie dagewesenen Demonstration haben vor allem ältere Großlehnaer vergangene Woche um den Erhalt ihrer Sparkassenfiliale im Ort gekämpft. Jetzt gab es ein Spitzengespräch zwischen Bürgermeister und Sparkassenvorstand. Eine Lösung fand sich noch nicht - aber es gibt Ideen.

Ruhig und in sachlicher Atmosphäre habe am Mittwochnachmittag das Gespräch mit Sparkassenvorstand Harald Langenfeld und Sprecher Frank Steinmeyer stattgefunden, berichtete Bürgermeister Jens Spiske (FWM) am Donnerstagmorgen. Ortsvorsteher Gerhard Schmit sei ebenfalls dabei gewesen. Jede Seite habe ihre Sicht der Dinge vorgetragen, die Sparkasse noch einmal deutlich gemacht, dass die wenigen Kundenkontakte in Großlehna den Erhalt der Filiale nicht möglich machten. „Aber für uns als Stadt ist es wichtig, dass die Bargeldversorgung der Bewohner weiter möglich bleibt“, erklärte Spiske.

Im Ergebnis wolle die Sparkasse nun prüfen, ob diese Versorgung über eine Agenturlösung möglich bleibe, erläuterte der Stadtchef. Geschaut werden solle auch, ob Großlehna nicht in den Fahrplan einer rollenden Filiale eingetaktet werden kann. Vereinbart worden sei, dass man bei den weiteren Schritten „in engem Kontakt“ bleibe, dabei auch Ortsvorsteher Schmit einbezogen werde.

Sparkassen-Sprecher Steinmeyer bekräftigte am Donnerstag, dass auch ein SB-Standort wie andernorts für die Bank angesichts hoher Kosten keine Option sei. Wie berichtet, hatte die Sparkasse neben der Schließung der Filialen Rötha und Großlehna im Landkreis Leipzig zum Jahresende auch den Wegfall von vier Selbstbedienungs-Standorten angekündigt.

Aber eine Agenturlösung könnte von den Kosten her für die Sparkasse attraktiv sein, erklärte Steinmeyer. In den nächsten Wochen werde geprüft, wer vom örtlichen Handel dazu in Frage komme. „Wir werden dazu ins Gespräch kommen mit der Kaufmannschaft im Ort“, kündigte er an.

Zum Sparkassenbus äußerte er sich nicht. Wie bekannt ist, rollen davon zwei durch die flächenmäßig großen Landkreise Nordsachsen und Leipzig. Die Fahrpläne seien bereits jetzt sehr dicht gestrickt, ließen kaum noch eine Lücke für Großlehna, meinen Insider.

Einen Zeitplan, bis wann die Sparkasse über ihre Optionen entscheiden wird, nannte Steinmeyer nicht. Spiske hoffte auf eine Lösung „spätestens bis zum Sommer“. Andernfalls wolle er nochmal nachfragen. In der nächsten Woche werde er zudem das Gespräch mit Landrat Henry Graichen (CDU) suchen. Er sitzt neben seinem Amtskollegen aus Nordsachsen und Leipzigs OBM Burkhard Jung im Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Bank.

Der Bürgermeister bekräftigte erneut die Sonderstellung von Großlehna/Altranstädt. Es sei mit über 3500 Einwohnern die größte Ortschaft Markranstädts, lange deswegen auch selbstständig geblieben. Auch im Einzelhandelskonzept der Stadt habe der Ort wegen seines aktiven Nahversorgungszentrums eine Art Sonderstatus zuerkannt bekommen. Anderswo sei die Sparkasse ja mitunter die letzte, die aus schrumpfenden Dörfern gehe. „Aber ich habe Herrn Langenfeld gesagt, dass sie in Großlehna die ersten wären.“

Vor dem Gespräch hatte Ortsvorsteher Gerhard Schmit den Bankvertretern auch die Unterschriftensammlung zum Erhalt der Filiale übergeben, die bei der Demo vergangene Woche stattfand. Rund 180 Großlehnaer hatten unterzeichnet.

Wie berichtet, befürchtet die Stadt ein Wegbrechen auch der lokalen Geschäfte durch den Abzug der Bank. Beispiele dafür gab es erst in jüngster Zeit etwa im Erzgebirge.

Von Jörg ter Vehn