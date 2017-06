Markranstädt. Am Wochenende steht das nächste Kinderfest – das 142. – vor der Tür. Ein viertes Straßenfest der Markranstädter Händler wird es hingegen in diesem Jahr nicht geben.

Viele Händler seien noch „sehr erschöpft“ von den Vorbereitungen des letzten Festes, erklärte auf Anfrage der Vorsitzende des Unternehmervereins, Leander Reichelt. Auch wegen der schweren Krankheit eines Vorstandsmitgliedes sei daher entschieden worden, sich nicht auch die Last eines Festes aufzubürden und als Verein wieder an die Wurzeln zurückzukehren: Ein regelmäßiger Stammtisch diene dem Austausch unter den Kaufleuten, dem Knüpfen von Kontakten und Netzwerken.

Ein kleines Fest, vermutlich auf dem Rewe-Parkplatz werde es wohl im Sommer geben, aber kein großes wie in den drei Vorjahren jeweils zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Vielleicht wieder im nächsten Jahr, so Reichelt.

Was er nicht sagt: Vereinsmitglied Rainer Schröder trat nach den jüngsten Vorstandswahlen aus, bei denen es um die Mitarbeit im Verein durchaus kontroverse Vorstellungen gab. „Ich brauche jemanden an der Spitze, der etwas bewegt“, erklärte Schröder auf Anfrage. Bei einer Kampfabstimmung unterlag er jedoch gegen den Amtsinhaber. Schröder galt in den Vorjahren als treibende Kraft hinter dem Straßenfest, war der aktivste im Organisationsteam.

Wie berichtet, hatten Stadt und Händler das Fest 2014 aus der Taufe gehoben, um wegen der Sanierung der Leipziger Straße die Kaufleute an der Straße zu unterstützen. Im Jahr darauf wurde die Straßeneinweihung groß gefeiert, auch 2016 kamen trotz schlechten Wetters tausende Besucher in Markranstädts gute Stube. Auf Anfrage erklärte die Stadt, sie habe keine Ressourcen, das Fest selber fortzuführen. Versuche, es mit dem Kinderfest organisatorisch zu verknüpfen, seien gescheitert .

So wird ab Donnerstag beim Kinderfest alles beim Alten bleiben. Das umfangreiche Programm startet Donnerstag 9.30 Uhr mit einer Kinderveranstaltung in der Stadthalle. Viele Sportaktionen laufen, Sonnabend ist Familientag im Stadtbad, bis Sonntag locken jede Menge Mitmachaktionen, abends gibt’s jeweils eine Disco-Party, Sonntagnachmittag ab 14 Uhr den großen Festumzug mit 26 Wagen.

Wer zum Feuerwerk am Sonntagabend ins Stadion oder auf den Festplatz zu Rummel und Disco will, muss jedoch wie in den Vorjahren eine Festplakette für fünf Euro erwerben – immer sehr zum Ärger der Schausteller.

Die Stadt Markranstädt ruft zum Fest alle Bürger auf, ihre Häuser farbig zu schmücken. Sie selbst wird auch ihr Rathaus herausputzen. Bürger könnten zum Fest künftig auch Flagge zeigen, heißt es nun. Erstmals könne die Stadtfahne in Grün und Weiß mit dem Stadtwappen des heiligen Bartholomäus in einer Größe von 75 x 110 Zentimeter im Bürgerrathaus zum Einkaufspreis von 15 Euro erworben werden.

Von Jörg ter Vehn