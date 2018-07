Markranstädt

Die Bauarbeiten erstrecken sich vom Kreuzungsbereich Zwenkauer- und Leipziger Straße bis zu der Einmündung der Seebenischer Straße südlich Kulkwitz. „Zur Erhaltung der Bundesstraße werden die oberen beiden Asphaltschichten und die einseitig vorhandenen Pflasterschnittgerinne ausgetauscht“, informiert Isabel Siebert vom Lasuv. Im Namen des Lasuv bittet sie um Verständnis und eine besonders umsichtige Fahrweise auf den Umleitungsstrecken.

Die Gesamtkosten für die Erneuerungsarbeiten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden. Während er gesamten Bauzeit wird eine weiträumige Umleitung ausgeschildert. Diese führt für den aus Norden, Süden und Osten kommenden Verkehr über die Rippachtalstraße (Staatsstraße 46), die Schönauer Straße und die Leipziger Straße (Bundesstraße 87). Der aus Westen kommende Verkehr wird über Döhlen, Schkölen und Knautnaundorf (Staatsstraße 75 und 76) umgeleitet.

Die Baumaßnahme ist in mehrere Teilabschnitte unterteilt, um während der Bauzeit die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. Während der Sommerferien werden die Bauabschnitte von der Kreuzung B 186/B 87 bis zur Krakauer Straße und von der Kreuzung Lausener Straße bis Göhrenzer Straße durchgeführt. Anschließend wird in zwei Abschnitten der Bereich von der Göhrenzer Straße bis zur Einmündung Seebenischer Straße in Angriff genommen.

Von Gislinde Redepenning