Leipzig. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte versucht, Kupferkabel auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Markranstädt abzuisolieren. Zeugen sahen dabei den entstandenen hellen Feuerschein in Großlehna und informierten die Polizei, so die Beamten.

Am Tatort entdeckten die Einsatzkräfte auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern diverse Brandreste von Kupferummantelungen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

dei