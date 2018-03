Tanzbärchen aus Seebenisch vertreten Sachsen bei Meisterschaft in Aachen

Markranstädt. Die Tanzbärchen des Kultur- und Faschingsvereins (KFV) Seebenisch werden Sachsen bei den Norddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport vertreten. Zur großen Freude bei den Kindern mischt sich im Verein auch die Sorge, wie das plötzlich benötigte Geld für Bus, Unterkunft und Verpflegung zusammenkommen kann.

Ohne große Hoffnungen waren die Seebenischer am Wochenende nach Chemnitz zu den Sächsischen Meisterschaften gefahren. Schließlich belegen dort seit Jahren immer die selben Karnevalshochburgen die vorderen Plätze – allen voran die Pegauer Narren, die seit Jahren abräumen und auch in diesmal wieder acht Titel holten. Sie lagen auch beim „Schautanz der Altersklasse I. Jugend“ vorn, auch wenn ihr Tanz zunächst wegen unlauterer Werbung nicht gewertet werden sollte. Nach Einspruch gab’s dann doch den Sieg – aber die Pegauer traten ihr Startrecht bei den Norddeutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Aachen an die zweitplatzierten Seebenischer ab. Beobachter aus Markranstädt hatten deren Tanz ohnehin als besser und neuer empfunden.

Doch schon kurz danach ging das Zittern los. Einige Eltern hätten gleich gewusst, dass sie sich die unerwartete weite Reise für ihre Kinder nicht leisten können. Der Verein haben vor dem Problem gestanden, für die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften mal eben über 3000 Euro generieren zu müssen, so Thomas Müller vom Vorstand.

Trotzdem seien noch am Sonntag Bus und Jugendherberge gebucht worden. Unter anderem, weil etwa die Mutter der Trainerin Patricia Gollas, die in Leipzig eine Praxis für Kinderostheopathie betreibt, sofort eine größere Summe gespendet habe, so der Verein. Gollas hoffe, dass dieses Signal von anderen vor allem Markranstädter Unternehmern und Spendern aufgegriffen wird, hieß es.

Auch an die Stadt ist der Verein mit der Bitte um Unterstützung herangetreten. Wer helfen will, könne dies unter der E-Mail-Adresse tanzbaerchen@seebenisch.de absprechen, so der Vorstand.

Bei den Tanzbärchen aus den Jahrgängen 2007 bis 2012 machen 14 Mädchen und ein Junge mit. Ihr Schautanz in diesem Jahr heißt „Igel und Mensch - eine stachlige Angelegenheit“. Wer den jungen Tänzern noch einen Gruß für den Kampf um den norddeutschen Titel, sozusagen das bundesdeutsche Halbfinale, mitgeben will: Freitag um 14 Uhr startet ihre Reise Richtung Meisterschaft am Busbahnhof Markranstädt.

Von Jörg ter Vehn