Tigerjunges wird Sandokan heißen

Markranstädt. Die Entscheidung ist gefallen: Das neue Jungtier von „Tigerqueen“ Carmen Zander wird Sandokan heißen. Das teilte Gabriele Salbach vom Markranstädter Verein „Rettet die Tiger“ jetzt mit.

Die Abstimmung war im Juni gelaufen nach dem LVZ-Beitrag über das Schicksal der Tigergruppe, die den plötzlichen Tod von Kater Gandhi hinnehmen musste. Wie berichtet, war der elfjährige Gandhi einziger Junge eines vierköpfigen Tigerwurfes gewesen, die Zander vom Tierpark Stukenbrock übernommen und groß gezogen hatte. Seine Geschwister bilden noch immer den Kern der Tigergruppe, die mit Auftritten in ganz Europa für Furore sorgt.

Bei der Abstimmung über den Namen des inzwischen gut sieben Monate alten Jungtieres hatten auch Shirkan und Maharadscha zur Wahl gestanden. Der beliebteste Name sei mit 55 Prozent aller abgegebenen Stimmen aber Sandokan gewesen, so Brigitte Salbach vom Verein.

Am Samstag, dem 5. August, soll der kleine Kater nun im Tigergelände in Dölzig getauft werden. Ab 14 Uhr beginne das Zeremoniell, so Salbach. Eingeladen dazu seien auch der Schkeuditzer Oberbürgermeister und weitere Gäste. Der Verein wolle die Gelegenheit auch nutzen, um ein „Geheimnis“ zu lüften, teilte sie mit.

Wie berichtet, unterstützt der Markranstädter Verein die „Tigerqueen“ personell und finanziell, hat zum Beispiel Spenden gesammelt für die fünfstellige Tierarztrechnung des verstorbenen Katers Gandhi.

Von -tv