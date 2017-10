Tigermädchen feiern zwölften Geburtstag

Markranstädt/Dölzig. Am Tigergehege in Dölzig, nur einen Steinwurf von Frankenheim und dem dortigen Unterstützerverein entfernt, wird es am Sonntag schon wieder feierlich. Nach der Taufe von Jungtier Sandokan wird am Wochenende Geburtstag gefeiert.

„Meine vier Tigergeschwister Face, Imani, Aschanti und Kiara haben diesen Sonntag ihren zwölften Geburtstag“, erzählt Dompteurin Carmen Zander. Sie hatte die Tiger noch als Jungtiere aus dem Tierpark Stukenbrock nahe Bielefeld geholt. Gandhi, der Kater des damaligen Wurfes, war Ende Februar nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Sandokan soll in seine Fußstapfen treten.

Da am Sonntag auch Tigerschau ist, solle der Geburtstag der Geschwister gefeiert werden, findet „Tigerqueen“ Zander. Besucher könnten dazu gerne auch Geburtstagsgeschenke mitbringen. Möglich seien zum Beispiel Sägemehl, das man in Zoohandlungen bekomme, „oder Fleisch wie Hühnchen, Pute, Rindfleisch oder Kaninchen“, erklärt Zander. Auch Milch und Eier seien bei ihren Geburtstagskindern sehr beliebt.

„Als Gegenleistung dürfen die Besucher, welche ein Geschenk für die Tigermäuse mitgebracht haben, meinen Tigern Fleischstückchen am Stöckchen hautnah geben“, erklärt sie. Natürlich gebe es auch eine tolle Tigerprobe. Und auch der „Herzensbrecher“ Sandokan sei zu sehen. Die Tierschau mit Probe geht von 14 bis 19 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt, Kinder fünf. Das Tigergelände befindet sich in der Frankenheimer Straße 26 in Dölzig, direkt auf dem Firmengelände von DVD neben der Esso-Tankstelle.

Von -tv