Tigerqueen auf dem Gipfel des Olymp

Markranstädt/Schkeuditz. Tigerqueen Carmen Zander ist mit ihren „Mäusen“ vom 42. Internationalen Circus Festival aus dem warmen Monaco wieder in ihrem Winterquartier in Dölzig eingetroffen. Im Gepäck hat sie gleich drei Preise, die ihr Prinzessin Stéphanie persönlich zu stehenden Ovationen der Fürstenfamilie überreichte.

„Mehr geht einfach nicht“, sagt Carmen Zander überglücklich. Das Festival sei für sie vergleichbar mit den Olympischen Spielen für Sportler. Man könne sich dort nicht bewerben, man werde eingeladen. Sie wurde 2016 nach einem Auftritt in Nizza von der Prinzessin persönlich gebeten, nach Monte Carlo zu kommen.

Prinzessin Stéphanie von Monaco und Tigerqueen Carmen Zander. Quelle: Stefan Nolte

Den Vierzigtonner mit ihren Lieblingen an Bord hat sie persönlich über die Alpen und durch die engen Gassen des Fürstentums bis zum Festivalgelände am Meer gelenkt, die letzten Meter mit Polizeibegleitung. „Das war Millimeterarbeit“, erinnert sie sich. Was die Dompteurin dort mit ihren Königstigern Aschanti, Face, Kiara, Imani und der weißen Amurtigerin Saphira zeigte, begeisterte nicht nur das Publikum. Neben zwei hochkarätigen Auszeichnungen bekam sie einen ganz besonderen Preis, den „Mention spéciale de S.A.S. la Princesse Stéphanie“, den die Fürstentochter zuletzt im Jahr 2008 vergeben hat. „Meine Tiger haben alles für mich gegeben, sogar mein großes Sorgenkind Imani mit ihrer riesigen Angst vor Kamera-Objektiven hat ganz souverän mitgemacht“, schwärmt Zander.

Doch das Leben auf Achse, so aufregend es auch sein mag, fordert inzwischen seinen Tribut und zehrt an der Gesundheit der Dompteurin. „Ich liebe die Shows, auch die Reisen, aber es ist Hochleistungssport, der immer volle Konzentration verlangt“, sagt sie und träumt von einer Zukunft mit einem festen Zuhause für ihre Tiere. Aus einem Bauernhof mit 5000 bis 10 000 Quadratmetern würde sie gerne einen Tigerpark zaubern.

Bis dahin freut sie sich auf die Tigershows, die am Wochenende wieder beginnen. Unterstützung bekommt sie von Tigerfreunden, allen voran Gabriele und Ralph Salbach aus Frankenheim, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben. Sie helfen bei den Auftritten, kümmern sich ums leibliche Wohl der Gäste und ums Merchandising. Noch wird an der neuen, erweiterten Tribüne gebastelt, damit die Zuschauer die preisgekrönte Dressur jeden Samstag und Sonntag bis zum 29. April sehen können. Um 15 Uhr ist Einlass, 15.30 Uhr beginnt die Show. Bis 17 Uhr ist Carmen Zander für ihre Fans da und erzählt von ihrer Arbeit. Zwischen Glanz und Glamour in der Manege werde oft übersehen, wie hart der Job sei. Keine Sekunde dürfe sie unaufmerksam sein, weder während ihrer Auftritte noch im Alltag. „Obwohl die ’Mäuse’ Flaschenkinder sind, bleiben sie gefährliche Raubtiere, die nach Katzenart auch schnell mal ihre Laune ändern“, betont sie. Ein Tatzenhieb, Kuscheln oder eine Begrüßung nach Tigerart könnten lebensgefährlich sein.

Von Gislinde Redepenning