Markranstädt. Was für den einen wie eine willkommene Autoabstellfläche aussieht, ist den anderen ein Knöllchen wert. So geschehen ständig im vorigen Sommer am Ende der Möwengasse. Jetzt will die Stadt darüber nachdenken, ob nicht vielleicht eine Kennzeichnung Fragen beseitigen könnte.

Nicht weniger als drei Knöllchen nacheinander bekam Renate Wagner im vorigen August. Ihr Sohn hatte ihren Wagen genommen, abends an der Möwengase nahe dem See zum Baden geparkt – in einer Ausbuchtung, die so aussieht, als ob sie zum Parken angelegt ist. Und weil der Wachdienst am See die Anzeige anschob, erhielt ihr Sohn auch kein „Ticket“ hinter den Scheibenwischer geklemmt, wusste nichts vom falschen Handeln. Die Ernüchterung kam erst später, nachdem die Stadt die ordentliche Verwarnung per Post austeilte. Dreimal.

Inzwischen legte Wagner Widerspruch ein, behakelt sich inzwischen vor dem Amtsgericht Borna ob der Richtigkeit der Knöllchen. Sie behauptet, dass der Stellplatz, auf dem der Wagen stand, mit einer anderen Pflasterung als der Rest der Straße gekennzeichnet ist. Dadurch sei anzunehmen, dass dies einen PKW-Stellplatz ausweise. Eine Beschilderung, dass es etwa als Rettungsweg oder Feuerwehrzufahrt freizuhalten sei, gebe es vor Ort nicht.

Wie Renate Wagner und ihr Sohn sahen es am See während der Saison Hunderte Autofahrer. Die Fläche am Ende der Möwengasse, nahe dem Strand, war während der warmen Monate eigentlich nie frei, sondern ständig zugeparkt. Denn in verkehrsberuhigten Bereichen wie der Möwengasse ist das Abstellen von Autos zwar verboten. Aber erlaubt ist es in eigens gekennzeichneten Bereichen, die etwa durch eine Beschilderung ersichtlich oder durch eine besondere Pflasterung hervorgehoben sind.

Besonders gepflastert sei der Bereich, räumt die Stadt ein, sieht den Fall aber anders. Im so genannten Kreuzungsbereich Möwengasse und den Fußwegen von der Promenade/Kulkwitzer See befinde sich eine so genannte Begegnungsfläche, die durch ihre Pflasterung hervorgehoben wird, versucht Heike Helbig von der Stadtverwaltung den Sachverhalt zu klären. Dabei sei die Pflasterung über den gesamten Kreuzungsbereich einheitlich. „Weitere Markierungen, die auf eine ausgewiesene Parkfläche hindeuten könnten, sind nicht vorhanden“, erklärt sie. Dadurch sei, auch nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde, die Situation eindeutig.

Zu welcher Begegnung die große Bucht in Parkplatzgröße geschaffen wurde, erklärt die Stadt nicht. Der Kreis muss ähnliche Fragen habe. Er erklärte Wagner, ihr Wagen habe auf einer Feuerwehrzufahrt gestanden - das Schild dazu vermisst Wagner jedoch. Sie ärgert sich über die fehlende Klarheit an der Stelle. Am Geld fürs Schild könne es nicht liegen, glaubt sie. Denn für eine Tafel „Hunde sind an der Leine zu führen“, sei auch Geld da gewesen.

Inzwischen denkt auch die Stadt über eine Klarstellung auf der Fläche nach. Über eine mögliche Anpassung werde zurzeit diskutiert, so Helbig.

Von Jörg ter Vehn