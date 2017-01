Markranstädt. Hoher Besuch am Dienstag bei Fahrzeugbau Frank: Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn besuchte mit Landrat Henry Graichen (CDU) in Frankenheim den Familienbetrieb mit über 50-jähriger Tradition. „Ein Vorzeigeunternehmen“, befand Gröhn.

Ehrensache, dass Firmen-Senior Klaus Frank zu solchen Anlässen gern die lustige Frage von Unkundigen zum Unternehmen erzählt. „Die wollen immer wissen, wie denn der Ort vor uns geheißen hat“, feixte er in amüsierter Runde. 1994 zog die Leipziger Firma als eine der ersten in den neuen Gewerbepark Frankenheim.

Natürlich weiß Frank um die über 900-jährige Geschichte Frankenheims. Er sei dem Ort eng verbunden, engagiere sich stark, lobte auch die Erste Beigeordnete Beate Lehmann in Vertretung des immer noch erkrankten Bürgermeisters Jens Spiske (FWM). So werde derzeit das Fest zum 25-jährigen Bestehen des Gewerbegebietes Frankenheim vorbereitet, freute sich Frank. Und natürlich sei der Ortsvorsteher und Heimatvereinsvorsitzende Jens Schwertfeger daran beteiligt, sitze im Organisationsteam.

Frank Fahrzeugbau ist eines der immer seltener werdenden Familienunternehmen, hat aktuell 94 Mitarbeiter, und ein knappes Dutzend Auszubildende. Mit dem Enkel, auch schon ein fertiger Meister, aber gerade in einer Ausbildung auswärts, arbeite bereits die dritte Generation im Betrieb, freute sich der Senior. Das aktuelle Geschäft hat er (73) längst an Sohn Andreas (49) abgegeben. 28 Jahre arbeite er schon mit dem Vater an der Firmenspitze zusammen, so Andreas Frank. Es habe von Anfang an getrennte Schwerpunkte gegeben. „Wir sind uns nie in die Quere gekommen.“

Frank Senior lobte auf Nachfrage von Handwerker-Chef Gröhn das gute Verhältnis zur Stadt. Direkt und schnell an den zuständigen Ansprechpartner zu kommen, sei schon ein Vorteil auf dem Lande, sagte Frank. Auf der Seele brannte ihm jedoch der Ausbau der Verbindungsstraße nach Dölzig und damit zur Autobahn. Die sei viel zu schmal für den jetzigen Verkehr. Seit Anfang an sei ihnen zugesichert worden, die Straße werde ausgebaut. „Da tut sich jetzt was“, sagte Lehmann. Problem sei jedoch, dass das fragliche Stück im Wesentlichen auf der Gemarkung von Schkeuditz liege. Allerdings drängt auch die Landesdirektion den dortigen Bürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) schon zum Ausbau.

Von Jörg ter Vehn