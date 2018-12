Markranstädt

Stimmungsvolle Atmosphäre in Markranstädts Mitte: Startete der 12. Markranstädter Weihnachtsmarkt am Sonnabend zunächst regnerisch verhalten, füllte sich der Marktplatz wenig später umso mehr. Kein Wunder: Alle Jahre wieder können sich die Markranstädter auf kulturelle Angebote, liebevoll geschmückte Stände und einen netten Treff zum Plaudern freuen.

Kaum hatten die Erste Beigeordnete Beate Lehmann und der Posaunenchor den Markt eröffnet, bummelten Klein und Groß von Stand zu Stand, von Programm zu Programm. Ganz schön pfiffig – die Mädchen und Jungen der Altranstädter Kita „Spatzenhaus“, die als erste die große Bühne eroberten. Ob Lieder, Tänze oder Gedichte – alles kein Problem für den talentierten Nachwuchs, der mit seiner Begeisterung die großen Besucher ansteckte. Klar, dass es nicht nur Beifall von den stolzen Eltern gab. Und klar, erhielten auch die örtliche Oberschule oder der Markranstädter Carneval Club (MCC) jede Menge Applaus.

Kultur- und Faschingsverein rockt den Markt

Der Kultur- und Faschingsverein Seebenisch rockte den Markt so temperamentvoll, dass auch die Letzten das kühle Schmuddelwetter vergaßen. Ein bisschen Spaß muss sein, dachte sich wohl Hexlein Baba Jaga, die doch tatsächlich Weihnachten mit Ostern verwechselte. Hatte sie etwa auch bei den Stromausfällen am Freitag oder Sonnabendvormittag ihre Hände im Spiel? Aber nein – zwei Baggerbisse sorgten für insgesamt über sieben Stunden Dunkelheit in Markranstädt und einigen Ortsteilen. Unzählige Kerzen und Stromaggregate der Feuerwehr standen für den erneuten Fall der Fälle bereit. Doch zum Glück kein Unglück – der Weihnachtstrubel nahm seinen gewohnten Lauf.

Eine Besinnungspause bot die St. Laurentiuskirche für viele, die die steilen Stufen zum Kirchturm hinaufstiegen, um von oben auf Stadt und Markt zu schauen. Dort erwarteten geschmückte Stände mit einem bunten Sortiment an regionalen Produkten die Besucher. „Alles selber gebacken“, warben Jenny, Louisa, Emma und Charlotte vom Markranstädter Gymnasium für ihre Lebkuchenhäuser und Schokoplätzchen. „Eine gute Idee“ lobte Pia Becker die süßen Angebote und „ein schöner Weihnachtsmarkt für die ganze Familie; nicht so voll wie in der Großstadt.“ Und wo soll es beim Marktbummel als nächstes hingehen? „Zur Murmelbahn vom Spielmobil“, schlugen die Entscheider in der Familie vor: Pias Enkelkinder Xanyo (4) und Katlynn (5).

Der Mann in Rot lässt auf sich warten

Fehlte bloß noch einer, um das Glück zu vollkommnen: Der Mann in Rot. Doch der machte es spannend. Wo bleibt der Weihnachtsmann? fragten sich Klein und Groß. Schließlich schnappte sich Fahrzeugführer Harald Kunze kurzerhand die Lokomotive vom MCC und bugsierte den Weihnachtsmann mit viel Gebimmel zum Marktplatz. Kaum ausgestiegen, war er von einer Kinderschar umringt. „Ho, ho, ho, lieber Weihnachtsmann.“ „Ho, ho, ho, liebe Markranstädter. Los geht’s!“

Von Ingrid Hildebrandt