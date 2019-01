Markranstädt

Rund um die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Markranstädt gibt es weiter Ärger. In einem Leserbrief erhebt Anwohnerin Daniela Langbein Vorwürfe gegen die Stadt und den Landkreis Leipzig, der für die Unterkunft zuständig ist.

Großküche benötigt spezielleAbluftanlage

„In dem Objekt befindet sich eine Gemeinschaftsküche für die maximal 180 Bewohner. Rechtlich stellt dies eine Großküche dar und ist dementsprechend mit einer Abluftanlage zu betreiben“, meint die Anwohnerin. Dies sei allerdings bei der Baugenehmigung unberücksichtigt geblieben. „Daraus resultiert, dass die Großküche von Anfang an bei breit geöffneten Fenstern mit entsprechenden Lärm- und Geruchsimmisionen für die Be- und Anwohner betrieben wird“, ärgert sich Langbein.

Auf Nachfrage habe der Betreiber schließlich bereits Anfang 2017 versprochen, eine solche Abluftanlage nachzurüsten. „Passiert ist aber nichts“, so Langbein. Also habe sie im Sommer 2017 einen „Antrag auf bauaufsichtsrechtliches Einschreiten beim Landkreis Leipzig“ eingereicht. Der wiederum habe ebenfalls festgestellt, dass bei einer solchen Küchengröße eine Abluftanlage nötig sei. Der Antrag selbst sei allerdings abgelehnt worden. „Am Ende haben wir geklagt und der Landkreis hat dem Betreiber eine Frist für den Einbau der entsprechenden Ablufttechnik gesetzt“, so die direkte Anwohnerin. Diese endete am 31. Oktober. Auch dieser Tag verstrich, ohne dass etwas passiert ist.

Damals wurde auch die Küche umgebaut. Die Abluftanlage kam aber erst später. Quelle: Kempner

Schuld sei die Lieferung falscher Bauteile gewesen, heißt es auf Nachfrage der LVZ vom Landkreis Leipzig. „Die Arbeiten begannen aber im November, so dass die Anlage Anfang Dezember in Betrieb genommen werden konnte“, so Pressesprecherin Brigitte Laux vom Landratsamt. „Das erforderliche Baugerüst wurde allerdings erst wesentlich später abgebaut.“

Ein weiterer Vorwurf der Anwohner ist die Länge des Vertrages mit dem Betreiber. Dieser wurde auf acht Jahre mit der Option auf weitere zwei Jahre geschlossen. „Statt der damals üblichen zwei oder drei Jahre auf Landkreisebene“, sagt Daniela Langbein. Bereits im Vorfeld zur Nutzung des ehemaligen Hotels Gutenberg als Flüchtlingsunterkunft seien vielfältige Bedenken und bauliche Probleme von den Anwohnern an Landrat Henry Graichen ( CDU) herangetragen worden. „Allem zum Trotz wurde unter der Maßgabe der Not ein langfristiger Vertrag mit einem privaten Betreiber geschlossen“, so Langbein.

Investitionen müssen sich rentieren können

Dies sei nicht unüblich, meint Landkreis-Sprecherin Laux. „Die großen Einrichtungen sind und waren immer auf längere Zeit angelegt, teilweise mit Verträgen bis zu zehn Jahren“, sagt sie. „Anders lassen sich die notwendigen Investitionen nicht tätigen.“ So sei es auch bei der Nutzung des ehemaligen Hotels in Markranstädt gewesen. Eine andere Aussage sei zu dieser Einrichtung nie getroffen worden. „Der Landkreis Leipzig nutzt für die Unterbringungen von Asylbewerbern und Flüchtlinge Gemeinschaftseinrichtungen und Wohnungen etwa zu gleichen Teilen“, so Laux.

Dass die Not nicht so groß gewesen sein kann, davon ist hingegen Daniela Langbein überzeugt. „Die gleichzeitig beschlossenen Heime, das Containerdorf in Großpösna und die doppelstöckige DDR-Leichtbaubaracke in Markkleeberg sind nie in Betrieb gegangen“, sagt sie. „Offenbar konnten die ja auch ersatzlos wegfallen.“

Von Linda Polenz