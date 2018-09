Eilenburg

Die Arbeiten in der Kindertagesstätte Bummi in Eilenburg-Ost befinden sich auf der Zielgeraden. Drafi Gredig, der für die Stadt die Arbeiten koordiniert, sagt: „Insgesamt wurden hier drei Waschräume, davon einer für den Kindergarten und zwei für die Kinderkrippe, umgebaut.“ Zudem bekamen die angrenzenden sechs Gruppenräume nicht nur neue Farbe, sondern auch Fußböden und Decken mit mehr Schallschutz. „Damit“, so die Einschätzung von Drafi Gredig, „ist nun die Hälfte des Gebäudes auf Vordermann gebracht.“

Ein Tag Eintritt über die Fluchttreppe

Dass die Bauarbeiten voraussichtlich noch in diesem Monat komplett abgeschlossen sein werden, freut Waltraud Richter, die Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität und ihr ganzes Team, das aus 26 Frauen und einem Mann besteht. „Unser Dank“, so die Leiterin, „geht dabei auch an die Eltern.“ Immerhin gab es in zwei der drei Eingängen seit Mai eine umfassende Bautätigkeit. „Und als wir wegen der neuen Treppengeländer in allen drei Eingängen einen Tag die Fluchttreppe nutzen mussten, da haben alle toll mitgemacht.“

Stadt hat 340 000 Euro investiert

Insgesamt hat die Stadt auch mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ rund 340 000 Euro in den Umbau investiert. Voraussetzung dafür war wiederum der Auszug der Großen in den neuen Hort an der Grundschule in Ost zu Beginn des Jahres. Mit dem Abschluss der Umbauten können im Bummi, der eine anerkannte Kneipp-Kita ist, nun 83 Krippenkinder (plus 32) und 158 Kindergartenkinder (plus 54) betreut werden. Eilenburg befindet sich damit in einer komfortablen Position. „Denn derzeit“, so weiß Waltraud Richter, „haben wir damit noch 25 Plätze, darunter auch einige im Krippenbereich frei.“

Ihr Tipp: Eltern, die eine Betreuung ihres Kindes in der Kita Bummi wünschen, können sich am einfachsten über das Kitaportal Kivan anmelden. Der Link dazu findet sich direkt auf der Startseite der städtischen Homepage www.eilenburg.de.

Vorbereitungen für den Löwenzahn laufen

Auch nach dem Umbau des Bummis wird die Stadt aber weiter in ihre Kitas investieren. So laufen jetzt die Vorbereitungen für die Arbeiten im Löwenzahn, einer Einrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, auf Hochtouren. In dieser Einrichtung, die sich ebenfalls in Eilenburg-Ost befindet, sollen für rund 130 000 Euro ebenfalls die ehemaligen Horträume umgestaltet werden, ein Speisenaufzug ein und eine Fluchttreppe angebaut werden.

Genügend Betreuungsplätze

In Eilenburg stehen damit 302 Krippen-, 505 Kindergarten- und 646 Hortplätze in elf Einrichtungen und bei acht Tagesmüttern zur Verfügung. Mit Blick auf die nächsten Jahre, davon geht man im Rathaus aus, können damit ausreichend Betreuungsplätze, wenn auch nicht immer in der Wunscheinrichtung, zur Verfügung gestellt werden.

Von Ilka Fischer