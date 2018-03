Kraftfahrer in Sachsen-Anhalt sollen künftig schneller vor Gefahren durch kurzfristige Baustellen auf Autobahnen gewarnt werden. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) nahm dafür am Montag das sogenannte Arbeitsstellen-Warnsystem in Dessau-Roßlau in Betrieb. Es sei das erste seiner Art in Deutschland. Ziel sei es, Unfälle zu vermeiden.