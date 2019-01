Leipzig

Vom aktuellen Hackerangriff auf persönliche Daten zahlreicher Prominenter sind auch zahlreiche Politiker aus den drei mitteldeutschen Bundesländern betroffen – darunter 46 von den Linken, 29 von der CDU, 15 von der SPD und elf von den Grünen. Zu den bekanntesten Volksvertretern aus der Region gehören dabei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), Sachsens-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff ( CDU), die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt aus Thüringen sowie die Bundesvorsitzende der Linken Katja Kipping aus Dresden.

In den meisten Fällen erlangten die Hacker lediglich Zugriff auf Mobilfunknummern, E-Mail-Adressen oder die konkrete Wohnanschrift der Betroffenen. Zum Teil wurden aber auch sensible Daten der Politiker für jedermann zum Download angeboten. Vom sachsen-anhaltischen CDU-Bundestagsabgeordneten Torsten Schweiger waren beispielsweise nicht nur diverse Adressbücher online gestellt, sondern offenbar auch sein gespeicherter Diplomatenpass, sein Personalausweis und sein Bundestagsausweis.

Wie die Daten in die Hände der Hacker gelangen konnten, ist bisher noch unklar. Neben Vertretern aus dem Bundestag sind auch zahlreiche Regionalpolitiker betroffen. In vielen Fällen scheinen die seit Anfang Dezember im Netz angebotenen Informationen allerdings auch nicht allzu aktuell zu sein. So tauchen beispielsweise auch die bereits verstorbenen Peter Hintze ( CDU) und Gerd Hövelmann ( SPD) noch in den Listen auf.

Der Twitter-Account, über die die Datensätze im Dezember sukzessiv veröffentlicht wurden, ist inzwischen abgeschaltet. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, das Cyber-Abwehrzentrum habe die Koordination in diesem Fall übernommen. Eine erste Vermutung, dass ein zentraler Mail-Server des Bundestags geknackt wurde, habe sich nicht bestätigt.

