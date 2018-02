123.000 Besucher in Moritzburger Aschenbrödel-Schau

Moritzburg. Das Interesse an der traditionellen Winterausstellung zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg ist ungebrochen. In diesem Winter seien mit 123.000 Besucher deutlich mehr gezählt worden als im Jahr davor, teilte die staatliche Schlösserverwaltung Schloss Moritzburg am Montag mit. Die Ausstellung war am 18. November 2017 eröffnet worden und endete am vergangenen Sonntag.

Das barocke Jagdschloss des legendären sächsischen Kurfürsten August der Starke (1670-1733) war ein Drehort der deutsch-tschechischen Koproduktion von 1972/1973. Der Rundgang durch die Schau führt von der Küche der Stiefmutter, wo Täubchen „die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ picken, durch den Stall von Aschenbrödels Pferd Nikolaus bis zum Ballsaal.

