170 Passagiere sitzen am Flughafen Leipzig/Halle fest

Leipzig. 170 Reisende wollten am Mittwoch vom Flughafen Leipzig/Halle aus nach Malta starten – stattdessen verbrachten die Passagiere die Nacht in einem Airport-Hotel, wie eine Flughafensprecherin LVZ.de bestätigte.

Wegen unerwarteter Krankheitsfälle bei der Besatzung habe die Maschine der Fluggesellschaft Small Planet Airlines nicht starten können, erklärte Marketingchef Jan Limbach. „So etwas ist natürlich super ärgerlich.“ Die Fluggesellschaft könne sich nur für die Umstände entschuldigen.

"Stand-by-Crew" üblich

Zwar gebe es immer eine sogenannte Stand-by-Crew als Puffer, die bei Ausfällen einspringt. Da in diesem Fall mehrere Mitglieder ausgefallen waren, habe kurzfristig nicht ausreichend Ersatz besorgt werden können. Zudem dürfe immer nur für den genauen Flugzeugtyp und die spezielle Airline geschultes Personal an Bord gehen, so der Sprecher.

Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, seien die Passagiere in einem Hotel untergebracht und versorgt worden. Auch Entschädigungszahlungen würden die Fluggäste „problemlos“ erhalten, versprach Limbach.

Der ausgefallene Flug nach Malta konnte am Donnerstag um 18.10 Uhr nachgeholt werden.

