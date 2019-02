Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach am Freitag als Ehrengast beim 475. Schaffermahl in Bremen. Das Traditions­essen geht auf das Jahr 1545 zurück und gilt als das älteste Bruder- oder Freundschaftsmahl der Welt. Der sächsische Regierungschef mahnte in seiner Rede zu mehr Sachlichkeit in der politischen Auseinandersetzung.