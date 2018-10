Dresden

Am Sonntag begeht das Bündnis „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) seinen vierten Geburtstag mit einer vierstündigen Kundgebung auf dem Neumarkt. Mit mehreren Gegendemonstrationen protestieren Dresdner Bürger gegen Rassismus und Hetze. In unserem Live-Ticker berichten wir, was aktuell in der Stadt passiert.