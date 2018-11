Leipzig

Sachsens Staatsanwaltschaften kommen mit der Bewältigung offener Strafverfahren kaum hinterher. Mit Stand 22. Oktober haben die Behörden fast 65.000 noch nicht abgeschlossene Ermittlungen vor der Brust, teilte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) auf Anfrage des Linken-Abgeordneten Enrico Stange mit. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr konnten die sächsischen Staatsanwaltschaften insgesamt etwa 53.000 Straf- und Bußgeldverfahren abschließen.

Bei 28.000 der aktuell noch offenen Fällen handelt es sich um Ermittlungen gegen unbekannte Tatverdächtige, in 37.000 Fällen sind die Beschuldigten dagegen bereits bekannt. 96 Prozent sind sogenannte Offizialdelikte – bei denen zwangsläufig ermittelt werden muss. Dazu gehören unter anderem Fälle von Mord, Körperverletzung, Raub, Diebstahl, Urkundenfälschung und Nötigung. Der Rest wird in die Kategorie Antragsdelikte gezählt, bei denen nur auf Drängen der Geschädigten ein Verfahren in Gang gekommen ist. Beispiele hierfür sind Beleidigungen, Verleumdungen und Hausfriedensbruch.

Die mit Abstand meisten Fälle haben die Staatsanwaltschaften in Leipzig und Dresden zu bewältigen, insgesamt jeweils etwa 19.000 Fälle lagern dort in Aktenordnern. In Chemnitz und Görlitz zusammengerechnet sind es ebenfalls noch einmal 19.000 unerledigte Verfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, die als übergeordnete Behörde unter anderem für Staatsschutzdelikte, Fälle von Organisierter Kriminalität oder von kriminellen oder terroristischen Vereinigungen zuständig ist, bearbeitet derzeit 261 Verfahren.

70.000 offene Fälle auch bei der Polizei

Dass der Aktenberg demnächst kleiner wird, ist zudem eher ausgeschlossen. Denn bei den Polizeidirektionen lagern noch einmal mehr als 70.000 offene Fälle, die noch nicht an Staatsanwaltschaften übergeben wurden. Allein in Leipzig kommen so aktuell noch einmal 22.000 Vorgänge zusammen, in denen ein Urteil noch längst nicht absehbar ist. In der Polizeidirektion Dresden sind es dagegen „nur“ 19.000 Fälle, in Chemnitz 12.000.

Um den Verfahrensstau etwas auflösen zu können, hat Justizminister Gemkow jüngst angekündigt, verstärkt auf beschleunigte Verfahren setzen zu wollen. Seit 1. September gilt eine entsprechende Verfügung, die auf Diebstahl, Drogendelikten, Attacken auf Beamte und Journalisten, Fremdenfeindlichkeit und Verstößen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen anwendbar ist. „Die Strafe sollte einer Straftat möglichst direkt auf dem Fuße folgen“, sagte der Justizminister bei der Ankündigung.

Notwendig ist für ein solches Schnellverfahren nach Paragraph 417 der Strafprozessordnung ist aber, dass die Ermittlungen praktisch abgeschlossen sind.„Theoretisch passt alles, wenn Sie einen geständigen Täter haben und nicht mehr als ein Jahr Straferwartung“, erläuterte Generalstaatsanwalt Hans Strobl bei der Ankündigung der Pläne. Im vergangenen Jahr waren an Sachsens Gerichten lediglich 13 Anträge auf ein solches beschleunigtes Verfahren gestellt worden.

Von Matthias Puppe