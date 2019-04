Magdeburg / Berlin

Die EKM in Magdeburg ist zufrieden: Genau 66 430 Menschen haben nach eigenen Angaben die Öffentliche Petition der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen unterzeichnet. Notwendig für ein erfolgreiches Quorum wären mindestens 50 000 Unterzeichner gewesen. „Herzlichen Dank den vielen engagierten Menschen, den vielen Vereinen und Initiativen, die sich mit der Aktion solidarisch erklärt, sich eingebracht, Unterschriften gesammelt, mit diskutiert – und so die Aktion verbreitet und zum Erfolg geführt haben“, hieß es bei der EKM.

Öffentliche Anhörung voraussichtlich Ende Juni

Damit muss sich nun der Petitionsausschuss des Bundestages mit der Tempolimit-Forderung in einer öffentlichen Anhörung beschäftigen. Voraussichtlich wird das am 24. Juni der Fall sein. Der Ausschuss-Vorsitzende Marian Wendt ( CDU) hatte im Verlauf der Aktion die Kampagne kritisiert und der EKM „grüne Verbotspolitik“ vorgeworfen. Im ARD-Morgenmagazin sagte er am Mittwoch: „Es wäre sicherlich gut, wenn die Kirche sich den gesellschaftlichen Fragen widmet, wo sie zusammenführt und weniger spaltet“. Das Thema diene eher der Spaltung der Nation, fügte er hinzu.

Kirchenrat Fuhrmann : Spaltung ist schon da

Oberkirchenrat Christian Fuhrmann, der die Petition der Landeskirche beim Bundestag eingereicht hat, wies den Vorwurf zurück. „Wir vertiefen die Spaltung nicht, indem wir mutig das Gespräch angehen“, sagte er dem Sender. Die Spaltung in der Gesellschaft bei diesem Thema sei schon da.

Ein Tempolimit ist aus Sicht der mitteldeutschen Kirche ein sofort umsetzbarer und kostengünstiger Beitrag, um die Kohlendioxid-Emissionen zu senken. Zudem sorge es für einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss mit weniger Staus, argumentiert die Kirche. Nicht zuletzt werde die Verkehrssicherheit erhöht.

Von Olaf Majer