Leipzig

An Sachsens Gerichten mussten sich im vergangenen Jahr 48.237 Personen aufgrund von Vergehen oder Verbrechen verantworten. Gegenüber dem Vorjahr zeigt die Statistik 1212 Fälle weniger, teilte das zuständige Landesamt am Montag mit. 80 Prozent der Angeklagten waren dabei Männer, gleiches trifft auf den Anteil der Verurteilten zu.

Denn für insgesamt 39.450 Personen endeten die Prozesse im Freistaat mit einem Schuldspruch, 581 mussten anschließend in den Gefängnissen eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren antreten. Für fünf Straftäter gab es anno 2017 sogar das Urteil „lebenslänglich“. In den allermeisten Fällen wurden von den Gerichten jedoch Geldstrafen verhängt, knapp 18 Prozent der Angeklagten konnten sich letztlich über eine Einstellung des Verfahrens oder einen Freispruch freuen.

In jedem vierten Prozess vor Sachsens Richterbänken ging es in der Sache um Vermögens-, Eigentums- oder Urkundendelikte. In jeweils mehr als 9000 Fällen mussten sich angeklagte Diebe oder Verursacher von Straftaten im Straßenverkehr verantworten, heißt es weiter in den veröffentlichten Daten.

90 Prozent der Gewalttäter sind Männer

In 7758 Fällen standen die Angeklagten wegen Straftaten gegen andere Personen vor Gericht – darunter in 4735 Fällen wegen Körperverletzung. 90 Prozent der Gewalttäter waren Männer. In genau 44 Fällen ging es laut Ankläger um lebensgefährliche Situationen, 29 Mal hieß der Tatvorwurf sogar Mord oder Totschlag. Eine Frau war unter den Beschuldigten.

98 Prozent der insgesamt 447 Gerichtsverfahren nach Sexualstraftaten wurden gegen Männer geführt. 92 Mal hieß der Vorwurf Vergewaltigung oder Nötigung, in 57 Fällen gab es letztlich dann eine Verurteilung.

Jeder fünfte Straftäter ist Ausländer

Genau 31.284 aller Verurteilten in Sachsens Gerichten waren Deutsche, auf 8166 traf das nicht zu. Das bedeutet: Jeder fünfte Straftäter (21 Prozent) fällt unter die Kategorie Ausländer oder befand sich noch im Asylverfahren. Im Jahr davor habe die Quote noch bei 19 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt mit. In den mit Abstand meisten Fällen ging hier um Diebstahl, gefolgt von Betrug und Urkundenfälschung, sowie Straftaten gegen Straßenverkehrsgesetze.

In sozialen Netzwerken werden Migranten häufig Körperverletzungen, Drogenmissbrauch und Vergewaltigungen vorgeworfen. Laut der Angaben aus Sachsens Gerichten stand zuletzt bei jeder fünften Verurteilung wegen Körperverletzungen ein Ausländer vor Gericht, in jedem sechsten Fall wegen Betäubungsmittelmissbrauchs. Bei den Strafverfahren wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung ergingen die Urteile in 37 Prozent aller Fälle gegen eine Person ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder in einem Asylverfahren. In den anderen 63 Prozent waren die Täter Deutsche.

Von Matthias Puppe