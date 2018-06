Borna/Rötha

Am Samstag wird das erste 1,7 Kilometer lange Teilstück der neuen A 72 zwischen Borna und Rötha auf jeweils einer Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Vom südlichen Bauanfang bei Borna bis zur Anschlussstelle Borna-Nord kann der A 72-Verkehr dann durchrollen. An der Abfahrt mündet der Verkehr wieder auf die B 95. Der übrige Bauabschnitt bis Rötha soll Ende 2019 in Betrieb gehen.

„Auch wenn es nur anderthalb Kilometer sind: Mit der Fertigstellung der A 72 zwischen Borna und Rötha wird die vom Durchgangsverkehr geplagte Gemeinde Espenhain entlastet. Die Anwohner in Borna, Kesselshain und Gestewitz werden zudem durch Lärmschutzwälle- und wände geschützt. Dass es hier auf der A 72 zwischen Borna und Leipzig voran geht, nützt den Bürgern der Region ebenso wie dem Wirtschaftsraum Südwestsachsen, für den es nun Schritt für Schritt schneller Richtung Leipzig geht“, so Verkehrsminister Martin Dulig.

Zwischen dem südlichen Bauanfang und der Radwegbrücke Borna ist in den kommenden Monaten dann noch die Fahrbahn in Richtung Chemnitz zu errichten.

Ein Teilstück der A72 zwischen Borna und Rötha wird freigegeben. Quelle: Freistaat Sachsen

Nördlich der Anschlussstelle Borna-Nord ist bisher der Erdbau mit der Untergrundverbesserung bereits abgeschlossen. In großen Bereichen wurde der Erdunterbau hergestellt, gegenwärtig wird hier die Entwässerung gebaut. Der Einbau der ungebundenen Schichten wird bis Ende 2018 bis zum Bereich des zukünftigen Autobahnrastplatzes „Hainer See“ erfolgen. Der Asphalteinbau soll bis Jahresende bis zur Anschlussstelle Espenhain geschafft sein. Auch vier Regenrückhaltebecken werden bis Ende 2018 funktionstüchtig.

Am Bauende des Abschnittes 5.1 muss die provisorische Verbindung zur B 95 erfolgen. Zu guter Letzt sind die Ausstattungsgewerke mit der Markierung, dem Einbau von Fahrzeug- Rückhaltesystemen, der Beschilderung und der Errichtung und Inbetriebnahme von Ampeln gefragt, bevor dann im Herbst 2019 der gesamte Abschnitt 5.1 vierspurig frei gegeben werden.

Der Abschnitt von Borna-Nord bis Rötha ist rund 10 Kilometer lang und wird rund 125 Millionen Euro kosten.

Die Hauptbauleistungen für den letzten noch nicht in Bau befindlichen, reichlich 7 Kilometer lange Abschnitt 5.2 der A 72 von Rötha bis zur A 38 südlich von Leipzig sollen im Herbst 2018 beginnen.

Von lvz