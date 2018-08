Leipzig

Die Luftrettung in Sachsen ist bis Ende 2026 wieder gesichert. Das teilte gestern die Landesdirektion Sachsen (LDS) nach der Erteilung des Zuschlags für die Vergabe der Konzessionsverträge mit. Danach betreiben DRF Deutsche Stiftung Luftrettung (vormals Deutsche Rettungsflugwacht) und ADAC Luftrettung weiter jeweils zwei Luftrettungsstationen im Freistaat.

Während allerdings bisher die DRF für die Stationen Dresden und Zwickau zuständig war, werden es künftig Dresden und Bautzen sein. Umgekehrt fliegt der ADAC künftig nicht mehr Leipzig (Dölzig-Schkeuditz) und Bautzen, sondern Leipzig und Zwickau an. Dies war in den Losen neu geregelt worden.

In dem europaweiten Ausschreibungsverfahren mit einem Volumen von mehr als 15 Millionen Euro allein für 2019 setzten sich damit die beiden bisherigen Dienstleister durch. „ADAC und DRF überzeugten hinsichtlich unserer Qualitätsansprüche an Technik, Qualifikation, Organisation, Sicherheit und Gesamtkonzept“, so Sven Hutt, Landesgeschäftsführer der IKK classic. Sie ist federführend für die sächsischen Krankenkassen und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in der Vergabekommission tätig. Insgesamt hatten sich drei Anbieter beteiligt.

Der Einsatzbereich der Rettungshubschrauber umfasst in der Regel einen Umkreis von rund 70 Kilometern. Hauptaufgabe ist die schnelle Beförderung von Notärzten und Rettungsassistenten an Notfallorte sowie der Transport von Patienten vom Notfallort in ein geeignetes Krankenhaus. Im vergangenen Jahr startete die Luftrettung in Sachsen zu über 5700 Rettungseinsätzen.

Von Roland Herold