Leipzig

Die Deutsche Bahn will ab Montag die Anzahl der Fahrräder in den S-Bahnen des mitteldeutschen Netzes begrenzen – und auch kontrollieren. Hintergrund sind der zum Ende der Urlaubs- und Ferienzeit nun wieder voll einsetzende Berufs- und Schülerverkehr, wobei die Anzahl der mitgenommenen Fahrräder erfahrungsgemäß steigt.

„Um ein konfliktfreies Miteinander von S-Bahn-Nutzern mit und ohne Fahrrad zu gewährleisten, weisen wir unsere Kunden auf die Beförderungsbestimmungen hin“, heißt es in einer Mitteilung. Demnach hätten mobilitätseingeschränkte Fahrgäste oder Kinder im Kinderwagen Vorrang vor der Fahrradbeförderung. „Fahrräder und -anhänger dürfen nur dann mitgenommen werden, wenn es die Kapazitäten zulassen und andere Fahrgäste nicht behindert werden“, so die Bahn weiter. Ein Anspruch auf Beförderung von Fahrrädern bestehe nicht. Dies dürfte erneut zu Konflikten führen. Vor knapp drei Jahren hatte ein Schaffner wegen zu vieler Fahrräder eine S-Bahn in der Station Hauptbahnhof (tief) mitten im Berufsverkehr von der Bundespolizei räumen lassen – 19 darauf folgende Züge hatten dadurch Verspätung.

„Im Interesse der überwiegenden Mehrheit unserer S-Bahn-Fahrgäste haben wir uns entschlossen, die Einhaltung stärker zu kontrollieren. Auch wenn diese Maßnahme nicht populär sein mag, hoffen wir auf Verständnis“, erklärt Frank Bretzger, Produktverantwortlicher der S-Bahn Mitteldeutschland. Die Anzahl der pro S-Bahn zulässigen Fahrräder betrage in Dreiteilern bis zu zwölf, in Vierteilern bis zu 15 und in Fünfteilern bis zu 24. Die Bahn werde mit Personal auf den Bahnhöfen und in den Zügen kontrollieren und empfehle Fahrradfahrern, auf Verbindungen auszuweichen, an denen die S-Bahnen weniger voll sind.

Von Martin Pelzl