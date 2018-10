Leipzig.

Ab sofort bietet die Deutsche Bahn in einem Teil der in Mitteldeutschland verkehrenden S-Bahnen und Regionalzüge kostenloses WLAN an. 29 Triebwagen wurden dafür technisch ausgerüstet, teilte die DB Regio Südost mit. Auf folgenden Verbindungen ist demnach das kostenlose Surfen im Internet möglich: Leipzig–Dessau/Lutherstadt Wittenberg (S 2), Halle –Dessau/Lutherstadt Wittenberg (S 8), Halle–Delitzsch–Eilenburg (S 9), Magdeburg–Dessau–Leipzig (RE 13), Magdeburg–Dessau (RB 42) und Magdeburg–Lutherstadt Wittenberg–Falkenberg (RE 14/RB 51).

Mit dem Angebot komme man den vielfach geäußerten Kundenwünschen entgegen, auch während der Fahrt in S-Bahn- und Regionalzügen online gehen zu können, sagte Wolfgang Weinhold, Vorsitzender der Regionalleitung bei DB Regio Südost, am Mittwoch bei einer Probefahrt zwischen Bitterfeld und Wolfen. Ausgerüstet wurden vorerst Züge, für die federführend der Verkehrsverband in Sachsen-Anhalt zuständig ist. Als nächstes kommen Züge an die Reihe, die im Auftrag des Nahverkehrszweckverbandes ZVNL (Leipzig) fahren. Dabei handelt es sich um 51 S-Bahnen, sagte ZVNL-Chef Oliver Mietzsch. Noch in diesem Jahr würden die ersten Fahrzeuge mit WLAN ausgestattet. Nach und nach gingen dann alle auf Reise.

Mit dem Multi-Provider-System habe man eine technische Lösung entwickelt, die für eine stabile Internetverbindung in den Zügen sorge, sagte Bahnsprecher Jörg Boenisch. Das System verwendet parallel zur Fahrstrecke die Mobilfunknetze unterschiedlicher Mobilfunkanbieter. Welche Bandbreite im Zug tatsächlich genutzt werden kann, ist abhängig von der Leistungsfähigkeit dieser Netze. „Jedem Nutzer stehen 50 MB Datenvolumen pro Endgerät zur Verfügung“, heißt es. Bei Mobilfunklücken könnten Reisende auf das Bordkino zurückgreifen, das auch offline zur Verfügung stehe, so Bönisch. „Das Portal bietet eine große Auswahl an Filmen, Serien sowie Hörbüchern und hält regionale Nachrichten aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Politik bereit.“

Seit rund einem Jahr gibt es bereits WLAN auf mehreren regionalen Strecken insbesondere im Norden Sachsen-Anhalts und Süden Brandenburgs.

Von Andreas Dunte