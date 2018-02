Abgeordnete im sächsischen Landtag bekommen mehr Geld

Chemnitz/Dresden. Wegen gestiegener Lebenshaltungskosten erhöht sich laut einem Bericht der in Chemnitz erscheinenden „Freien Presse“ (Dienstag) die steuerfreie Aufwandspauschale für Landtagsabgeordnete. Vom 1. April an erhielten sie nach Auskunft der Parlamentsverwaltung - je nach Entfernung ihres Wohnorts vom Dresdner Landtag - monatlich 1,9 Prozent mehr als bisher, schreibt das Blatt.

Damit könnten in der Landeshauptstadt wohnende Abgeordnete mit einem Plus von 60 Euro und dann insgesamt 3223 Euro rechnen. Für im Umland lebende Mandatsträger, deren Hauptwohnsitz bis zu 50 Kilometer vom Parlament entfernt liegt, klettert die Kostenpauschale laut Zeitung auf 3743 Euro, was einer Steigerung um 70 Euro entspräche.

Bei einer Entfernung von 51 bis 100 Kilometern hätten die Volksvertreter 74 Euro und darüber hinaus 79 Euro mehr im Portemonnaie. Von der Landtagsverwaltung war am Montagabend keine Bestätigung des Berichts zu erhalten. Ihm zufolge dient die steuerfreie Pauschale zur Begleichung von Fahrtkosten oder etwa der Miete für Wahlkreisbüros.

Von LVZ