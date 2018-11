Zu DDR-Zeiten gab es sie allenfalls im Intershop oder im Westpaket: Die Prinzenrollen von de Beukelaer. Jetzt wird der West-Klassiker zum Ost-Produkt. Statt in Nordrhein-Westfallen wird der Doppelkeks mit Schokofüllung künftig in Kahla in Thüringen hergestellt.