Änderung beim Medizinstudium: „Es war dringend notwendig“

Dresden. Die Linken im sächsischen Landtag haben das Karlsruher Urteil zur Vergabe von Medizinstudienplätzen begrüßt und langfristig die Abschaffung des Numerus Clausus gefordert. Die Aufforderung des Verfassungsgerichts an den Gesetzgeber, bei der Studienplatzvergabe bestehende Grundrechtsverstöße in Bund und Ländern bis Ende 2019 auszuräumen, biete die Chance auf eine Reform der Hochschulzulassung, sagte René Jalaß, Hochschulexperte der Fraktion, am Dienstag in Dresden. „Aus unserer Sicht ist der Numerus Clausus ein Relikt, das in vielen Fällen eine freie Studienwahl verhindert – langfristig muss er für alle Fächer abgeschafft werden.“

Sozialministerin Barbara Klepsch begrüßte den Karlsruher Richterspruch ebenfalls. „Gute Medizin ist keine Frage des Abiturdurschnitts, sondern eine Frage der Nähe zum Menschen“, sagte die CDU-Politikerin.

So läuft die Studienplatzvergabe in Leipzig Jährlich stehen in Leipzig 320 Plätze für ein Studium der Humanmedizin zur Verfügung. Sie werden nach Quoten vergeben. 20 Prozent gehen an die Abiturienten mit den besten Noten. Ebenfalls jeder fünfte Platz ist für die Bewerber mit den meisten Wartesemestern reserviert. Die übrigen 60 Prozent werden in einem individuellen Auswahlverfahren der Universität vergeben. Hierbei werden nur Bewerber berücksichtigt, die Leipzig bei der so genannten Ortspräferenz an die erste Stelle setzen. Die Abiturnote fließt mit 60 Prozent in die Bewertung ein. Hinzu kommen die Ergebnisse eines bundesweit einheitlich aufgebauten Medizin-Tests. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss das Auswahlverfahren angepasst werden. In Leipzig kommen auf einen Medizin-Studienplatz im Durchschnitt fünf bis sieben Bewerber.

Positiv bewertet auch Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: „Es war dringend notwendig, dass wir Vergabe wieder auf gerechtere Füße stellen." Demnach müsse jeder junge Mensch, der ein Abitur hat, die Möglichkeit zur freien Studienplatzwahl haben. "Die Konsequenz des Urteils ist, dass wir uns als Ländergesetzgeber alle mit dem Verfahren der Vergabe der Studienplätze befassen müssen", so Stange weiter.

Dekan fordert mehr Plätze

Leipzigs Studiendekan für Humanmedizin Prof. Dr. Jürgen Meixensberger lobte die Bundesrichter für ihre differenzierte Betrachtung der Studienplatzvergabe. Das Urteil stärke die Chancengleichheit der Bewerber. Der Dekan forderte jedoch im Gegenzug mehr Studienplätze: „Nur so können wir die neuen Herausforderungen an die medizinische Patientenversorgung auch in Zukunft gut meistern."

Ähnlich sieht es Jalaß. Bei der Humanmedizin sei der Handlungsdruck in Sachsen besonders groß, da es zu wenige Absolventen gebe. „Das liegt auch daran, dass es zu wenige Studienplätze gibt.“ Problematisch sei zudem, dass hauptsächlich der Notendurchschnitt zähle. „Zusätzliche Qualifikationen wie eine Ausbildung in der Pflege oder im Rettungsdienst oder auch soziale Faktoren spielen kaum eine Rolle.“ Im Zuge der Neuregelung müsse auch dieses Problem bundesweit einheitlich geregelt werden.

