Markneukirchen

Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban hat zum Auftakt des Landesparteitages in Markneukirchen (Vogtland) das Verhältnis zu Pegida klargestellt. In Dresden würden keine Rechtsextremen auf die Straße gehen, sondern Bürger, die friedlich demonstrieren, sagte Urban vor den 174 Delegierten.

In Richtung Linke erklärte der AfD-Landeschef: Pegida zeige „echte Zivilcourage“. Urbans Rede, in der er auch eine strikte Politik „für das eigene Volk, für die Heimat und für die Familien“ ankündigte, wurde mit stehenden Ovationen von den Teilnehmern gefeiert.

Aufforderung zu Zurückhaltung

Zuvor hatte der AfD-Bundesvorstand zur Zurückhaltung bei Demonstrationen gemahnt und vor Schulterschlüssen gewarnt. In einem Beschluss vom Donnerstagabend heißt es: „Auf Grund der Erfahrungen nach den Vorkommnissen in Chemnitz empfiehlt der Bundesvorstand allen Mitgliedern der Alternative für Deutschland dringend, nur an solchen Kundgebungen teilzunehmen, die ausschließlich von der AfD angemeldet und organisiert worden sind.“

Beim Landesparteitag in Markneukirchen bestimmen die Teilnehmer unter anderem die Delegierten für den AfD-Europaparteitag, der im Herbst in Magdeburg stattfinden wird. Urban gab als Ziel in Sachsen aus: „Wir wollen stärkste Partei werden.“ Außerdem erklärte er mit Bezug auf national-konservative Regierungen etwa in Österreich und Ungarn: „Unsere europäischen Vorbilder sind uns noch voraus - aber das wird sich bei der Europawahl ändern.“ Die Abstimmung findet im Mai 2019 statt.

Von Andreas Debski