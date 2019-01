Riesa/Leipzig

Mehr als 300 Demonstranten aus Leipzig haben sich am Sonnabendmittag zu Protesten nach Riesa aufgemacht. In der sächsischen Elbestadt tagt seit Freitag die AfD bei ihrem Bundesparteitag. Aufgerufen hatte das Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“. Insgesamt waren mehr als 1000 Menschen bei den Protesten vor Ort.

An Gleis 21 am Leipziger Hauptbahnhof versammeln sich am Vormittag Demonstranten, die nach Riesa fahren. Empfangen werden sie von der Polizei, die zahlreich und im Spalier am Anfang des Gleises stehen. Bevor die Demonstranten rund um die Initiative „ Leipzig nimmt Platz“ in den Zug steigen können, fordern die Polizisten sie stichprobenartig auf, die Taschen zu öffnen. „Ihr fallt in alte Gewohnheiten zurück“, heißt es daraufhin bei Twitter an die Adresse der Beamten. „Wir wollten damit sicherstellen, dass niemand gefährliche Gegenstände mit sich führt“, erklärt der Pressesprecher der Bundespolizei Dresden, Holger Uhlitzsch. Es sei allerdings nichts gefunden worden.

Lieber Liebe statt Hass

Nach der 45-minütigen Fahrt strömen zahlreiche Demonstranten auf den Parkplatz des Bahnhofs in Riesa, bis es über 1000 Teilnehmer sind. „Rassismus ist keine Alternative“ steht auf kleinen Plakaten mit regenbogenfarbenen Hintergrund, die dort ausgeteilt werden. Andere haben ihre eigenen dabei: „Lieber Liebe statt Hass“ lautet die Schrift auf einem goldenen Plakat.

„Es sind nicht die Geflüchteten oder Muslime, die ein Problem darstellen, sondern die AfD“, sagt Christine Buchholz, bevor die Demonstration beginnt. „Seit es die AfD gibt, ist es auf einmal wieder okay, Dinge zu sagen, die man vorher nicht gesagt hat, wie der Islam gehöre nicht zu Deutschland.“, erklärt Teilnehmer Nico Max Lindenberg, „Sobald sich die Menschen an solche Sätze gewöhnt haben, könnte eine schlimme Zeit beginnen."

Motivierende Musik und Sprechgesänge

Ein langer Zug aus zwei „Lautis“ – kleine Lastwägen mit Lautsprechern – und Menschen mit ihren Plakaten und großen Bannern setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung. Angeführt von der Polizei und gefolgt von einer Kapelle, die orientalisch angehauchte Musik spielt, laufen die Demonstranten in Richtung Sachsen Arena, wo die AfD seit Freitag tagt. „Die Musik ist motivierend, ich bin richtig gut gelaunt“, sagt ein Mädchen, als die Kapelle zu spielen beginnt.

Trotz kleinem Zwischenfall bleibt es ruhig

Auf der Hälfte der Strecke wird der Zug von einigen Männern und Frauen am Straßenrand angefeindet, indem sie den Mittelfinger zeigen oder das eben getrunkene Bier vor sich auf die Straße spucken.

Zudem twittert die Polizei Sachsen, dass eine Person den Hitlergruß gezeigt haben soll. Daraufhin kam es zu einem Flaschenwurf.

„Wir müssen unsere Stimme erheben, aber ordentlich bleiben“, sagt Heiko Isopp, der im Zug der Demonstranten mitläuft. Von den 50 Ordnern, die nebenher laufen, werden Menschen immer wieder aufgefordert mittig auf der Straße zusammen zu bleiben. Auch mehrere Polizisten begleiten den Zug und warten an den Straßenecken.

Schon als die Demo angekündigt wurde, ging die Polizei davon aus, dass es ruhig bleibe. Dennoch gibt es ein großes Aufgebot von Beamten aus Dresden, die zur Not Wasserwerfer dabei haben. An der Sachsen Arena ist weit von dem Eingang entfernt eine Absperrung aufgestellt. Dahinter sitzen rund zehn Polizisten auf Pferden. Bis auf einen kurzen Zwischenfall bleibt es friedlich.

Einige Demonstranten werden von Personen provoziert, die nicht dazugehören. Polizisten ziehen schnell ihre Helme an und stellen sich in einer Reihe auf, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die von der Demonstrationsleitung organisierten Ordner schicken die Teilnehmer zurück zu den „Lautis“, wo abwechselnd Kundgebungen stattfinden und Musik gespielt wird. Alle Redner fordern zur friedlichen Demonstration auf, was die Stimmung der Demonstration widerspiegelt. „Der geforderte Austritt aus der EU ist schon Grund genug gegen die AfD zu demonstrieren“, sagt Irena Rudolph-Kokot von „ Leipzig nimmt Platz“.

Am Abend ist im Offenen Jugendhaus Riesa ein Konzert geplant. Die Leipziger Teilnehmer wollen allerdings gemeinsam wieder zurückreisen.

Von Matthias Roth/ Nicole Grziwa