Berlin/Dresden

Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme hat angesichts zahlreicher Angriffe auf Politikerbüros zu einem Pakt für „Faire Wahlen“ im Freistaat aufgerufen. Grund sei ein aus seiner Sicht „Klima linker Gewalt“ gegen die AfD, so der 59-Jährige am Donnerstag in einem Aufruf. Auf Nachfrage räumte er ein, dass auch Büros der Partei Die Linke von Sachbeschädigungen betroffen sind. Gleiches gelte für Objekte anderer Parteien.

Oehme zeigte sich besorgt, dass die Attacken in der heißen Phase des Wahlkampfes noch zunehmen. Von den Innenbehörden erwarte er deshalb mehr präventive Maßnahmen. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Am 26. Mai gibt es Kommunal- und Europawahlen.

Von LVZ