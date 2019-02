Markneukirchen

Jörg Urban wird die sächsische AfD in die Landtagswahl führen: Ein Parteitag wählte den 54-jährigen Landespartei- und Fraktionschef am Freitagabend in Markneukirchen (Vogtland) auf den ersten Listenplatz. Für Urban, der einziger Kandidat gewesen war, votierten 309 der 374 anwesenden Parteimitglieder, zwölf enthielten sich. Das entspricht 85,4 Prozent.

Entscheidende Rolle für Chrupalla

In der heißen Wahlkampfphase soll es eine Arbeitsteilung mit dem zuvor ebenfalls als Spitzenkandidat gehandelten Tino Chrupalla (43) geben, der aktuell AfD-Fraktionsvize im Bundestag ist. Auch von einem Schattenkabinett ist die Rede, dem Chrupalla vorstehen könnte. Die Entscheidung soll im Sommer getroffen werden. Chrupalla kündigte in Markneukirchen mit Blick auf Urban an: „Wir werden den Wahlkampf gemeinsam führen, Seite an Seite.“ Damit wird es eine verkappte Doppelspitze geben.

Urban sieht in Islam eine Bedrohung

Urban hatte zuvor die Partei in seiner Rede zur Geschlossenheit gemahnt, zumal die AfD „reale Chancen“ habe, in Sachsen Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Wir wollen regieren“, machte er klar. Unter großem Applaus warnte Urban vor dem Islam und nannte ihn „eine Bedrohung für unsere Rechtsordnung und unsere Kultur“. Stehende Ovationen erntete die Nummer 1 mit der Ankündigung: „Wir werden Sachsen zum unattraktivsten Platz für Asylbetrüger machen.“

Gastredner Kalbitz : Identität unverhandelbar

Als Gastredner trat Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender Andreas Kalbitz (46) auf, der auch ein führender Vertreter des nationalistischen Flügels um Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist. „Heimat ist nicht verhandelbar, Identität ist nicht verhandelbar“, rief Kalbitz unter Jubel und Johlen in den Saal, „wir haben die Türken nicht vor Wien geschlagen, um ihnen jetzt Berlin zu überlassen.“ Damit spielte Kalbitz auf die Belagerung von Wien im Jahr 1683 an.

Parteitag bestimmt Listenplätze für neuen Landtag

Die AfD will bei der Landtagswahl am 1. September 2019 die stärkste Partei in Sachsen werden und die Regierung übernehmen. Im Jahr 2014 hatte die AfD bei der Landtagswahl unter Frauke Petry 14 Sitze gewonnen. Nach dem Rückzug der ehemaligen Vorsitzenden und einiger ihrer Vertrauten sind davon noch neun übrig. Die in Markneukirchen zu beschließende Liste soll 61 Plätze haben – und damit mehr als bei der regierenden CDU – umfassen, wobei laut Umfragen momentan 30 bis 40 Sitze als realistisch betrachtet werden. Davon könnten nach heutigem Stand rund 25 Direktmandate in den Wahlkreisen geholt werden. Der AfD-Parteitag dauert noch bis zum Sonntag.

Von Andreas Debski