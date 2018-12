Landkreis Leipzig

Kurz vor dem Kreisparteitag der AfD im Landkreis Leipzig sorgt deren Pressesprecher für Unruhe. Wenn am Sonntag im Parkhotel Brandis die Direktkandidaten für die Landtagswahlen gewählt werden sollen, dürfte es auch für Horst Juhlemann um die Wurst gehen.

Die Entgleisung des AfD-Sprechers

Juhlemann sah am Mittwochabend kurz vor der Tagesschau einen Werbespot des Wurstproduzenten Rügenwalder im Fernsehen. Einen jener Clips, in denen gut gelaunte Menschen im Schatten der Mühle Wurstbrote teilen. Mit am Tisch – ein Afrikaner. Der hat Juhlemann offenbar den Appetit verdorben ... Worüber er sich in einer Mail bei den Rügenwalder Geschäftsführern Lothar Bentlage und Godo Röben beschwerte. Er sei entsetzt über das „harmonische integrieren [...] von Bürgern aus Afrika in fröhlicher Genießerrunde“. Juhlemann fragt den Konzern in seiner Mail, ob dafür Fördermittel der Bundesregierung gezahlt wurden. Weiter fragt der Pressesprecher: „Produzieren Sie bereits ausreichend HALAL-Produkte für unsere Muslime?“ und erinnert den Konzern: „Sie vermitteln angeblich pommersche Familientradition.“

Innerhalb des AfD-Kreisverbandes hat die Mail – von Juhlemann offenbar mit einem breiten Verteiler verschickt – für blankes Entsetzen gesorgt. Die Reaktion des Brandiser AfD-Bundestagsabgeordneten Lars Herrmann (nicht mehr Mitglied im Kreisvorstand) jedenfalls ist eindeutig: „Es ist höchst unprofessionell und untragbar. Für den Kreisverband und die AfD insgesamt ist es sehr unangenehm, wie die Partei durch derartige und andere öffentliche Entgleisungen auffällt. Das muss geklärt werden und wird sicher eine Rolle beim Kreisparteitag am Sonntag spielen“, so Herrmann.

Konsequenzen vom AfD-Verbandsvorsitzenden gefordert

Der frühere Bad Lausicker AfD-Bürgermeisterkandidat, Falk Noack, geht mit dem Verbandssprecher scharf ins Gericht: „Juhlemann spricht in seiner Funktion als Pressesprecher für einen ganzen Kreisverband mit etwa 120 Mitgliedern und Förderern. Ich persönlich kann mich davon nur in aller Form distanzieren. Für mich spricht Juhlemann nicht. Der Kreisverbandsvorsitzende, Edgar Naujok, sollte die Konsequenzen ziehen und dieses Parteiamt aufgeben. Immerhin trägt er die Verantwortung dafür. Herr Juhlemann muss sofort seine Mandate als Stadt- und Kreisrat niederlegen. Der Landesvorstand wäre gut beraten, gegen Herrn Juhlemann ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Ich selbst erkenne die Partei und insbesondere den Kreisverband nicht wieder.“

Öffentlichkeitsarbeit mehrfach kritisiert

Kreisverbandschef Edgar Naujok wusste ebenfalls von der Mail, „habe sie aber noch nicht gelesen. Meine Priorität liegt auf dem Parteitag am Wochenende und den Wahlen im nächsten Jahr. Nicht unbedingt darauf, was Herr Juhlemann verzapft.“

Die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes sei Mitgliedern auch an anderer Stelle – etwa auf den Portalen des Kreisverbandes – sauer aufgestoßen. Bundestagsabgeordneter Lars Herrmann: „Auch was zum Besuch der Bundeskanzlerin in Chemnitz auf der AfD-Facebook-Seite des Kreisverbandes veröffentlicht wurde, ist in höchstem Maße fragwürdig.“

Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautbart, waren am 16.11.2018 ca. 4500 Bürgerinnen und Bürger gekommen, um Frau... Gepostet von AfD-Kreisverband Landkreis Leipzig am Sonntag, 18. November 2018

Rügenwalder-Konzern kündigt Stellungnahme an

Horst Juhlemann wollte auf Nachfrage der LVZ am Donnerstag „ohne meinen Anwalt dazu nichts sagen.“ Eine Antwort von Rügenwalder habe er noch nicht erhalten – „freue mich aber darauf“, so Juhlemann gegenüber der LVZ. Aus der Konzernzentrale im niedersächsischen Bad Zwischenhahn wurde für Donnerstag eine Stellungnahme angekündigt.

Von Thomas Lieb