Halle

Die geplante neue Bundesbehörde für Cybersicherheit entsteht einem Medienbericht zufolge in der Region Halle-Leipzig. Sie soll sich sowohl um militärische als auch um zivile Cybersicherheit kümmern und dazu unter anderem Forschungsvorhaben anstoßen und koordinieren. Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ weiter berichtete, verspricht sich der Staat davon, besser und vor allem schneller auf Hackerangriffe reagieren zu können. Ein genauer Standort wurde noch nicht genannt. Insgesamt sollen 200 Millionen Euro investiert und Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich geschaffen werden.

„Spitzenposition übernehmen“

Die Pläne für die Cyber-Agentur stellen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin vor. „Mit der Einrichtung der Agentur soll Deutschland bei der Cybersicherheit im internationalen Vergleich die Führung, aber zumindest eine Spitzenposition übernehmen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer im vergangenen August bei einer ersten Vorstellung der Pläne.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ergänzte damals, dass der Staat in der digitalen Welt eine Schutzfunktion wahrnehmen und Eigenverantwortung übernehmen müsse.

Förderung von Forschungsprojekten

Gegenstand dieser Agentur ist laut Bundesinnenministerium die Finanzierung und Förderung von ambitionierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit hohem Innovationspotenzial auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Mit der Unterstützung von Forschungsvorhaben in Schlüsseltechnologien mit Bedeutung für die innere und äußeren Sicherheit sollen Sicherheitstechnologien in Deutschland gehalten werden. „Die Bundesregierung dürfe nicht zusehen, wenn der Einsatz sensibler Informationstechnik mit hoher Sicherheitsrelevanz in Deutschland von Drittstaaten kontrolliert wird“, so Seehofer.

Von LVZ